Sapevate che Windows 11 ha un menu Start segreto? Ecco come accedervi

Il tasto destro di Windows 11 non smette mai di stupire. Ha una miriade di funzioni e spesso lo usiamo senza nemmeno farci caso, dato che è da sempre parte integrante dell'esperienza sui sistemi operativi Microsoft.

Tra le sue innumerevoli applicazioni, che vanno ben oltre il copia-e-incolla, ci sono l'ordinamento dei file e la personalizzazione delle impostazioni di visualizzazione, giusto per citarne due.

Molte di queste sono note a tutti, altre meno, come quella di cui vi parleremo oggi. Come avrete intuito dal titolo, esiste un menu Start "segreto" che consente di accedere rapidamente a impostazioni e funzioni importanti particolarmente utili per gli utenti avanzati. Tuttavia, questo non significa che non possa tornare utile anche agli utenti generici. Infatti, alcuni dei collegamenti presenti nel menu, come Gestione dispositivi ed Esplora file, possono snellire alcune operazioni di base come la ricerca di un documento o l'aggiornamento dei driver delle periferiche collegate al PC.

Anche se usate il computer solo per navigare in Internet, per lo streaming dei vostri programmi preferiti o per inviare e-mail, il menu Start segreto di Windows 11 è qualcosa che dovreste conoscere (e utilizzare).

A cosa serve il menu Start segreto di Windows 11?

Il menu Start segreto di Windows 11 si rivolge maggiormente ai power user, consentendo loro di accedere rapidamente a elementi che utilizzano regolarmente come la finestra Gestione computer, Gestione disco e l'app Terminale. Invece di passare attraverso il menu Start e accedere alle impostazioni o fare una ricerca nell'apposita barra, è possibile accedervi semplicemente con un clic (o meglio, con un clic del tasto destro).



Tuttavia questo menu non è solo per i power user. Sia che siate utenti generici o che usiate Windows 11 regolarmente per lavoro, questo menu segreto può essere un ottimo modo per aprire Esplora file, disinstallare le app (tramite le app installate), accedere alle Impostazioni, aggiornare e riavviare il PC.

Volete accedere al desktop con un solo clic invece di chiudere o ridurre a icona tutte le finestre aperte? C'è un'opzione anche per questo.

Come accedere al menu Start segreto

Pur trattandosi di una funzione nascosta che non è nota agli utenti occasionali, il menu Start segreto è abbastanza facile da trovare. Tutto quello che dovete fare è passare il puntatore sul pulsante Start (per chi non lo sapesse, è l'icona di Windows 11 sulla barra delle applicazioni in fondo allo schermo) ma invece di fare clic su di esso con il tasto sinistro dovrete azionare il tasto destro.

In questo modo avrete a disposizione le opzioni sopra elencate e molto altro ancora. Facile vero?