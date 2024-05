Per Windows 11 e Android arriva una funzione che gli iPhone hanno da sempre

Potrebbe essere in arrivo un aggiornamento di Microsoft Phone Link che renderà molto più semplice lo scambio di testo tra il telefono e il PC. In breve, sarà possibile selezionare il testo nelle foto sincronizzate dal telefono Android.

Phone Link è un'applicazione sul PC (chiamata anche Link to Windows sul telefono) che consente di sincronizzare chiamate, messaggi, notifiche e immagini dal dispositivo Android al PC. È simile al modo in cui è possibile sincronizzare gran parte dell'iPhone e delle sue app sul MacBook, in modo da poter rispondere ai messaggi e accedere alle foto di cui si ha bisogno senza dover prendere in mano il telefono.

La funzione utilizza il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) per individuare il testo all'interno delle immagini ed evidenziarlo, in modo da poterlo copiare in un word processor, in un'e-mail o in una casella di testo. È un'ottima notizia per chi odia dover digitare dettagli importanti e cerca una procedura più semplice. Purtroppo, la funzione è attualmente disponibile solo attraverso il canale di anteprima di Microsoft.

Windows Central ha provato la nuova funzione e ha mostrato un semplice layout all'interno di Phone Link che evidenzia tutto il testo disponibile nell'immagine, con la possibilità di copiare il testo negli appunti di Windows. Se tutto questo vi suona familiare, forse ricorderete che Microsoft ha iniziato a testare questa funzione nello Snipping Tool, dove la foto trasferita si apriva nell'app anziché in Phone Link.

Benvenuti nel club

Gli utenti Apple, come me, potrebbero essere tentati di storcere il naso di fronte a un aggiornamento come questo, ma nel complesso si tratta comunque di un cambiamento vantaggioso che sono sicuro porterà benefici a molte persone. Tuttavia, da quello che possiamo dire, l'OCR non è preciso al 100%, quindi dovrete ricontrollare il testo incollato prima di inviarlo.

Se state cercando di incollare solo note scritte o informazioni di base, la nuova funzione probabilmente funzionerà bene per voi, ma se volete incollare blocchi di testo più lunghi o importanti, potrebbe essere meglio usare il copia e incolla tra dispositivi (supponendo che il testo non sia confinato esclusivamente in un file immagine).

Per il momento, la funzione è ancora bloccata dietro la Build di Windows Insider Preview, l'hub di Microsoft per testare potenziali nuove funzionalità e modifiche. Anche se di solito diciamo che dobbiamo prendere le modifiche della Preview Build con un pizzico di sale (non tutte le funzionalità vengono rilasciate), siamo abbastanza fiduciosi che questo aggiornamento di Phone Link verrà realizzato.

Se volete provarlo voi stessi, dovrete assicurarvi di far parte del canale Insider Preview Build (a cui è possibile iscriversi gratuitamente), dove potrete non solo giocare con il nuovo aggiornamento Phone Link, ma anche vedere altre funzionalità che Microsoft ha in cantiere.