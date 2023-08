Microsoft svela per errore uno strumento che sblocca le funzioni segrete di Windows 11

Microsoft ha inavvertitamente svelato l'esistenza di StagingTool, uno strumento che viene utilizzato internamente dai dipendenti e dai tester per abilitare le funzioni segrete di Windows 11.

Di norma, le funzioni sperimentali di Windows 11 vengono testate dagli insider iscritti al programma nelle versioni di prova del sistema operativo; finora, coloro che volevano "sbloccare" anticipatamente queste funzioni sul proprio OS erano costretti ad affidarsi a app di terze parti.

StagingTool è emerso accidentalmente durante l'evento "bug bash" organizzato da Microsoft. Per chi non lo conoscesse, il bug bash è un'occasione per chiedere agli ingegneri dei feedback relativi ai bug residui di Windows 11 prima di un grande aggiornamento. Se tutto dovesse andare come previsto, il prossimo grande aggiornamento di Windows 11 dovrebbe arrivare a settembre e includere il supporto nativo per i file RAR e 7-Zip.

L'utente Twitter XenoPanther è stato il primo a scoprire StagingTool, prontamente rimosso da Microsoft qualche ora dopo. Tuttavia, lo strumento si è diffuso rapidamente tra i membri dalla comunità di Windows. StagingTool è molto simile a ViveTool, un'app di terze parti ampiamente utilizzata per abilitare le funzionalità nascoste del sistema operativo.

Ma come funziona? In sostanza, StagingTool è un'applicazione da riga di comando che consente di attivare gli ID delle funzionalità che abilitano alcune parti non ancora rilasciate di Windows 11. Questo strumento può essere molto utile quando Microsoft utilizza i test A/B per le funzionalità, in cui solo un piccolo sottoinsieme di Windows Insider ottiene l'accesso a una funzionalità prima che Microsoft la distribuisca a tutti i tester.

Gli smanettoni sono sempre alla ricerca di nuove funzionalità ogni volta che Microsoft rilascia una nuova build da testare. Nel sistema operativo sono presenti flag nascosti che abilitano le funzioni, consentendo alla comunità di Windows di vedere quali aggiunte al sistema operativo Microsoft sta sperimentando prima ancora che l'azienda implementi le nuove funzionalità su larga scala.

La scoperta di StagingTool rende questo processo ancora più semplice e lineare, dato che si tratta di uno strumento interno che gli ingegneri Microsoft utilizzano regolarmente per testare funzionalità non ancora rilasciate.