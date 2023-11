Microsoft elimina uno dei pop-up di Windows 11 più fastidiosi

Microsoft ha invertito la rotta per rimuovere un pop-up che stava testando con alcuni utenti di Windows 11 relativo all'accesso OneDrive.

In particolare, questa mossa riguardava il client di sincronizzazione di OneDrive che si trova nella barra delle applicazioni a destra. Come suggerisce il nome, questo client supervisiona la sincronizzazione dei file sul PC con OneDrive nel cloud.

Se lo chiudete, vedrete un pop-up che vi avvisa che i vostri file non saranno più sincronizzati con il cloud, ma poi Microsoft ha incorporato un'altra novità.

Come riferisce Windows Latest, all'inizio di novembre Microsoft ha aggiunto un pop-up di controllo per chi chiude il client di sincronizzazione, che è apparso dopo il suddetto avviso.

La finestra di dialogo è stata testata su un piccolo gruppo di utenti di Windows 11 e chiedeva loro di indicare il motivo per cui stavano abbandonando la sincronizzazione con OneDrive. Le risposte sono state, tra le altre, "non voglio che OneDrive sia sempre in esecuzione" (cosa che avviene in background con questo client) e "non so cosa sia OneDrive".

Questo ha infastidito un discreto numero di utenti, come si può immaginare, e quindi Microsoft ha deciso di abbandonare l'idea.

Non perdetevi le migliori offerte del Black Friday!

La storia si ripete

Microsoft sta testando piuttosto spesso questo tipo di elementi più intrusivi in Windows 11, che si tratti di "suggerimenti" o annunci per i suoi servizi o sondaggi, e questo è piuttosto fastidioso per la maggior parte degli utenti.

Speriamo che Microsoft impari la lezione dai feedback su questa funzione in particolare e non cerchi di inserire altri sondaggi di questo tipo che appesantiscono l'utilizzo dell'interfaccia.

Infine, vale la pena sottolineare che per la sincronizzazione di OneDrive c'è una via di mezzo che permette di non uscire, ma nemmeno di essere in esecuzione: l'opzione di pausa. Facendo clic con il pulsante destro del mouse sull'icona, è possibile scegliere l'opzione "Sospendi sincronizzazione" per non consumare le risorse del sistema.