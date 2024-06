Microsoft elimina la funzione Windows Recall al lancio dei PC Copilot+

Con una mossa davvero sorprendente - ma a nostro avviso giusta - Microsoft ha tolto il velo alla sua grande funzione Recall, che ora non verrà lanciata come previsto con i PC Copliot+.

Microsoft ha appena rilasciato un aggiornamento su Recall (con tanto di cappello a Tom's Hardware) come segue: "Recall passerà da un'esperienza di anteprima ampiamente disponibile per i PC Copilot+ il 18 giugno 2024, a un'anteprima disponibile prima nel Windows Insider Program (WIP) nelle prossime settimane".

"Dopo aver ricevuto il feedback su Recall dalla nostra comunità Windows Insider, come facciamo di solito, prevediamo di rendere Recall (anteprima) disponibile per tutti i PC Copilot+ a breve".

Per ricapitolare brevemente, Recall è la funzionalità che scatta costantemente screenshot dell'attività sul PC host, consentendo all'utente di cercarli sfruttando l'intelligenza artificiale (Copilot), offrendo un'esperienza di ricerca indubbiamente potente e potenziata.

Tuttavia, prima del lancio (ora annullato) di Recall sono stati sollevati numerosi problemi e si sono scatenate molte polemiche da parte di coloro che hanno falsificato l'installazione di Windows 11 per attivare e testare la funzione.

Quindi, come si legge nella dichiarazione di Microsoft, si pensava che Recall sarebbe stato attivo la prossima settimana, quando i PC Copilot+ sarebbero finalmente emersi alla luce del sole, ma non sarà più così.

Al contrario, Microsoft metterà a disposizione dei tester l'anteprima di Recall nelle prime build di Windows 11 nelle "prossime settimane". Questo fa pensare che i tester non avranno a disposizione la funzione la prossima settimana, per non parlare degli acquirenti di PC Copilot+, e potrebbero passare alcune settimane prima che arrivi in qualsiasi canale di anteprima Microsoft distribuisca Recall.

In breve, Microsoft non è sicura che Recall sarà pronto per i test a breve.

(Image credit: Shutterstock.com / ImYanis)

Una giusta decisione

Francamente è stato un fiasco. Microsoft ha annunciato Recall con una grande fanfara per i PC Copilot+, poi ha proceduto a chiudere i battenti mentre fioccavano critiche e dubbi sulla funzione a destra e a manca. La difensiva e l'evasione hanno fatto sì che venissero implementate grandi modifiche a Recall per rafforzare la sicurezza alla luce di tutti i feedback negativi e per garantire che fosse disattivato per impostazione predefinita (cosa per la quale abbiamo sostenuto con forza).

Ora, anche dopo questo, è stato eliminato per il momento, almeno per i PC Copilot+. Non è un bel vedere, vero? Sembra che Microsoft sia stata presa alla sprovvista da tutte le bordate sparate contro Recall dai ricercatori di sicurezza, si sia affrettata a implementare alcune modifiche sostanziali, si sia resa conto che non c'è tempo per fare tutto questo in modo corretto - i PC Copilot+ sono quasi alle porte - e abbia quindi messo da parte il lancio completo per tornare ai test.

Non c'è dubbio che questo danneggerà in qualche modo i PC Copilot+. Dopotutto, si tratta di PC dotati di intelligenza artificiale e la funzione chiave di Windows 11 per loro è stata Recall. Basta guardare la pagina web del PC Copilot+ di Dell e il modo in cui è costruito intorno a Recall: è il pezzo chiave del puzzle dell'intelligenza artificiale e ora manca.

Tuttavia, siamo lieti che Microsoft si sia presa la responsabilità delle pubbliche relazioni e abbia ritirato Recall, anziché abbassare la testa e cercare di portare avanti la funzione. Questo si sarebbe rivelato ancora più dannoso, molto probabilmente, quindi comprendiamo e approviamo questa mossa alla fine.

Onestamente, però, non crediamo che Recall - dato che si tratta di una funzionalità AI delicata e complicata, con tutti quegli aspetti legati alla privacy e alla sicurezza - debba essere distribuito alle versioni finali di Windows come "anteprima". Dovrebbe essere fatto, spolverato, sicuro e protetto, prima di lasciare i test, non è vero?

A proposito di sicurezza, questo è un momento particolarmente sfavorevole per Microsoft, dato che Apple Intelligence è stata appena presentata, con l'offerta di intelligenza artificiale rivale che sembra super affilata sul fronte della privacy, mentre Copilot sembra inciampare di errore in errore per il momento. Ancora una volta, non è una bella immagine, resa ancora peggiore dalla rivelazione fiduciosa e professionale di Apple del suo rivale di intelligenza artificiale per Mac e iDevices (anche se dobbiamo notare che dobbiamo vedere le promesse di Apple nei fatti, non solo a parole, prima di lasciarci trasportare da qualsiasi paragone).

Sono comunque giorni difficili per Microsoft, ma speriamo che l'azienda si prenda il tempo necessario per fare le cose per bene con Recall. Anzi, riteniamo che debba prendersi il tempo necessario per farlo, o rischierà di macchiare il marchio Copilot che probabilmente causerà danni duraturi in termini di percezione pubblica.