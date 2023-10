L'aggiornamento Moment 4 di Windows 11 è pieno di bug

Alcuni utenti di Windows 11 stanno segnalando problemi con l'aggiornamento Moment 4 disponibile dalla scorsa settimana. Questo, oltre a introdurre diverse nuove funzioni, è l'update con cui Microsoft ha introdotto l'assistente AI Copilot.

L'aggiornamento KB5030310 è un'anteprima disponibile per gli utenti che utilizzano Windows 11 22H2. (Per ottenere l'aggiornamento dovete selezionare "Ricevi gli ultimi aggiornamenti non appena sono disponibili" nella schermata Windows Update).

Come segnalato da Windows Latest, alcuni utenti che hanno installato l'update KB5030310 hanno riscontrato una serie di problemi piuttosto fastidiosi.

I bug riguardano diverse applicazioni del sistema operativo, come Esplora file che è diventata sempre più soggetta a bug e, in generale, provocano rallentamenti evidenti. (Compresa la lentezza del rendering dell'interfaccia vera e propria segnalata da diversi utenti su Reddit).

Altri lamentano stranezze con la casella di ricerca nella barra delle applicazioni, che non funziona, o con l'icona della lente di ingrandimento che non viene visualizzata correttamente (in realtà viene mostrata come una lettera "C", stranamente).

Più preoccupante è il fatto che Windows Latest ci segnala crash del sistema dopo l'aggiornamento e schermate nere (queste ultime non sono blocchi completi, almeno in alcuni casi segnalati, e possono essere evitate richiamando il Task Manager).

Un altro problema più grave riguarda coloro che utilizzano schede grafiche AMD e che utilizzano i driver più recenti: a quanto pare, il KB5030310 non funziona bene con il driver Adrenalin 23.9.3. Ogni volta che il PC viene riavviato, i possessori di GPU AMD ci dicono che le loro impostazioni vengono ripristinate, il che diventa piuttosto vecchio, molto velocemente.

Analisi: I rischi delle anteprime

Questo update ha causato un bel po' di problemi, tuttavia si tratta di un'anteprima e Microsoft sta ancora lavorando sulle nuove funzionalità in essa contenute, quindi non sorprende che ci sia ancora qualche bug. Detto questo, visto il numero di problemi segnalati dagli utenti non escludiamo che anche la versione definitiva possa portarsi dietro qualche bug.



Sfortunatamente, se si desidera ottenere subito le ultime funzioni come Copilot tramite una release di anteprima, bisogna essere consapevoli che si corre qualche rischio.

La cosa un po' più sconcertante è che, nonostante le segnalazioni arrivate tramite Reddit e il Feedback Hub di Microsoft che Windows Latest ha evidenziato qui, Microsoft non ha riconosciuto alcun bug.

Nel documento di supporto per KB5030310, la società afferma quanto segue: "Microsoft non è attualmente a conoscenza di alcun problema con questo aggiornamento".

Tuttavia, è possibile che siano in corso delle indagini in merito alle segnalazioni dei vari problemi di cui sopra, quindi ci aspettiamo qualche chiarimento da Microsoft e magari una stima relativa alla diffusione dei bug sull'anteprima.