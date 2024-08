Funzione Recall di Microsoft assente su Windows 11: è finito il dibattito sulla privacy dell'IA?

Una delle più ambiziose - e controverse - nuove funzioni di intelligenza artificiale (AI) di Microsoft per Windows 11, chiamata Recall, è ancora inattiva, a più di due mesi dal lancio che sarebbe dovuto avvenire insieme a una serie di nuovi PC Copilot+.

La progressione di Recall, da funzione di punta a controversia e crescente imbarazzo per Microsoft, è stata certamente interessante da osservare.

Se avete difficoltà a ricordare Recall, in sostanza è stato presentato da Microsoft come una delle principali caratteristiche di vendita dei dispositivi Copilot+ PC, che sono computer portatili Windows 11 costruiti con un hardware speciale (NPU) che consente loro di eseguire complesse attività di intelligenza artificiale sul dispositivo, invece di essere collegati a Internet.

Il richiamo, ci ha detto Microsoft, si comporterebbe come una memoria fotografica. Basterebbe fornirgli una vaga descrizione di un sito web o chiedere dove avete salvato un documento, e lui lo troverebbe per voi.

Sembra piuttosto utile, ma sono state sollevate preoccupazioni sul modo in cui Recall svolgeva questo compito. Scattava un'istantanea dello schermo ogni pochi secondi e la salvava. Poi, il programma passava al setaccio le immagini salvate per trovare i file, le immagini o il testo che corrispondevano alle descrizioni dell'utente.

L'idea che Microsoft scattasse foto di tutto ciò che si fa sul PC e lo salvasse non è piaciuta a chi è preoccupato per la propria privacy. Microsoft non ha la migliore reputazione quando si tratta di proteggere i dati dei suoi utenti su e se gli hacker dovessero avere accesso alle schermate, potrebbero esserci gravi implicazioni per la sicurezza.

L'indignazione è stata tale che al lancio dei PC Copilot+, avvenuto a giugno, Recall non è stato incluso, e Microsoft ha spiegato che sarà disponibile per i Windows Insider per testarlo, prima di essere distribuito in una data successiva.

È stata una mossa gradita, anche se senza dubbio molto imbarazzante. A causa del ritiro all'ultimo minuto di Recall, i produttori di PC Copilot+ hanno dovuto parlare in modo imbarazzante di una funzione chiave che non era più disponibile al momento del lancio. Inoltre, ha dimostrato che alcune delle preoccupazioni sollevate dalle persone in merito a Recall non sono state inizialmente prese in considerazione da Microsoft.

Microsoft è stata vaga riguardo alla data di arrivo di Recall e, come riporta Windows Latest, l'azienda è diventata completamente silenziosa riguardo a una funzione che un tempo era fin troppo felice di affermare che avrebbe cambiato il modo in cui utilizziamo il computer in futuro.

Tutto tranquillo sul fronte Recall

Come riporta Mayank Parmar di Windows Latest, da quando Microsoft ha ritardato il lancio di Recall a giugno, ha contattato l'azienda per sapere quando sarebbe comunque avvenuto il lancio, ma gli è stato risposto che Microsoft non ha nulla da condividere. Gli è stato segnalato all'indirizzo un post del blog aggiornato l'ultima volta il 13 giugno, in cui si dice solo che "Recall passerà da un'esperienza di anteprima ampiamente disponibile per i PC Copilot+ il 18 giugno 2024, a un'anteprima disponibile prima nel Windows Insider Program (WIP) nelle prossime settimane", dopodiché sarà distribuito a tutti gli utenti.

Il problema è che non c'è ancora traccia dell'arrivo di Recall nel Windows Insider Program e ci vorrà un po' di tempo prima che gli iscritti al programma possano testare completamente Recall, fornire un feedback a Microsoft e che poi quest'ultima possa implementare le modifiche basate su tale feedback prima di distribuirlo a tutti gli utenti.

Nessuna delle recenti build di prova di Windows 11 rese disponibili ai Windows Insider contiene alcun riferimento a Recall, quindi la tempistica di Microsoft, "le prossime settimane", per quanto vaga, non si presta bene.

Sebbene Parmar non creda che Recall sia stato abbandonato, e io sono d'accordo, mi piacerebbe essere smentito e sperare che Recall venga gettato nella stessa tomba di Clippy, Zune e altri prodotti Microsoft non all'altezza.

(Image credit: Tom's Hardware)

Analisi: Una soluzione alla ricerca di un problema

Da quando Microsoft ha annunciato Recall, ho pensato che questa funzione fosse emblematica di molti dei problemi dell'AI.

Il mio problema principale è che Microsoft chiedeva molto (privacy e risorse sui nostri dispositivi, spazio di archiviazione per conservare tutte le immagini e potenza di elaborazione per registrare e protocollare tutti gli screenshot) senza fornire una ragione sufficientemente solida del perché avremmo trovato utile tale funzione.

Gli esempi che mi sono stati forniti dai portavoce di Microsoft includono l'utilizzo per trovare un sito web o la posizione di una cartella di un file smarrito. Per cominciare, questi "problemi" (dimenticare un sito web o dove si è messo un file) sono più inconvenienti che questioni di portata mondiale, e hanno già soluzioni perfettamente utilizzabili.

Per quanto riguarda i siti web, posso usare la cronologia di navigazione di Chrome con una funzione di ricerca per trovare un sito web che ho visitato e, anche se questo significa che non posso trovare qualcosa digitando semplicemente una descrizione vaga, finché conosco una parola chiave usata sul sito, di solito riesco a trovarlo in questo modo. Inoltre, la mia cronologia di navigazione viene sincronizzata su tutti i dispositivi, compresi più computer portatili e uno smartphone, quindi anche se ho guardato un sito web sul telefono, posso trovarlo sul mio computer portatile.

Recall funziona solo sul dispositivo in cui ha memorizzato gli screenshot.

Io non ricordo l'ultima volta che ho perso un file. E voi? Ho un sistema di file decente in cui le cose sono salvate per categoria e le applicazioni, compreso Esplora file, spesso mostrano i file recenti e dove sono stati salvati, rendendoli facili da trovare, anche se non si stava prestando attenzione.

Ma le soluzioni offerte da Recall non sono abbastanza valide da giustificare l'uso di una funzione così invasiva. Sembra complicare eccessivamente le cose, compromettendo allo stesso tempo la privacy, e sembra una soluzione in cerca di un problema, come mi è capitato di sentire per molte delle nuove funzioni AI che ci vengono imposte.

Il silenzio di Microsoft sulla data in cui Recall potrebbe finalmente arrivare suggerisce che l'azienda ha difficoltà a risolvere i problemi di privacy della funzione, e al tempo stesso fatica a trovare motivi per cui dovremmo usarla.

Se non lo farà al più presto, la gente smetterà di chiedersi dove sia Recall e verrà semplicemente dimenticata. Ironicamente, penso che sarebbe meglio per una funzione che nessuno ricorda di aver chiesto.