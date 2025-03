RayNeo annuncia gli Air 3s, smart glasses economici con prestazioni migliorate

RayNeo ha annunciato al MWC 2025 il mese di lancio per i suoi RayNeo Air 3s XR glasses, che arriveranno sul mercato ad aprile al prezzo di circa 240€ (il prezzo per il Regno Unito deve ancora essere confermato). Da quello che abbiamo visto, potrebbero essere gli smart glasses economici che molti stavano aspettando.

Questi occhiali smart funzionano come un display indossabile per dispositivi compatibili come smartphone, tablet, console o accessori RayNeo, tra cui il Pocket TV. Proiettano lo schermo virtualmente davanti a te, offrendo un'esperienza simile a un cinema personale, con altoparlanti integrati—anche se, come spesso accade con i piccoli speaker, la qualità audio potrebbe non essere sempre perfetta.

Gli Air 3s introducono diversi miglioramenti rispetto ai RayNeo Air 2s, tra cui una luminosità massima di 650 nits, un campo visivo più ampio, colori e contrasto migliorati, il tutto in un design più leggero (76g, con 2g in meno rispetto al modello precedente).

RayNeo ha anche lavorato sulla qualità audio, spesso un punto debole degli occhiali smart. Secondo l’azienda, gli Air 3s offrono un suono migliorato del 200%, con alti, medi e bassi più definiti, grazie a un nuovo sistema a doppio altoparlante.

Se tutto questo non bastasse, il prezzo li rende estremamente competitivi: costano quasi la metà dei RayNeo Air 2s, che al lancio avevano un prezzo di circa 370€.

Questo è solo il primo di tre modelli di occhiali smart che TCL e RayNeo hanno in programma per quest’anno. I prossimi saranno i RayNeo X3 Pro e i RayNeo V3, già visti al CES 2025, ma per ora non è stata comunicata una data di uscita precisa.

(Image credit: Future)

Dovremo provarli di persona, ma i RayNeo Air 3s potrebbero diventare i migliori smart glasses economici della nostra lista, a patto che riescano a mantenere le aspettative.

Questi display indossabili sono tra i miei gadget preferiti per i viaggi, sia durante il pendolarismo in treno che nei voli aerei. Ma li trovo perfetti anche a casa, per rilassarmi a letto e godermi un’esperienza da grande schermo con film e serie TV. Ho appena testato un paio di Xreal su un volo da e per l’Italia, ed erano l’ideale per questo tipo di utilizzo.

Purtroppo, molti smart glasses di questo genere non sono esattamente economici, con prezzi che di solito si aggirano intorno ai circa 370€ / 370£. Inoltre, spesso deludono nell’audio, costringendo a usare cuffie aggiuntive per evitare problemi di qualità e dispersione del suono. La risoluzione dell’immagine è spesso limitata al Full HD, e per avere un’esperienza completa si finisce per dover acquistare accessori extra, come il Pocket TV di RayNeo o il Beam Pro di Xreal.

Con un prezzo più accessibile di circa 240€, i RayNeo Air 3s rendono questi compromessi molto più accettabili. Non solo sono più economici, ma sembrano anche offrire miglioramenti rispetto alla generazione precedente, invece di limitarsi a ridurre il costo sacrificando le prestazioni.

Se manterranno le promesse, i RayNeo Air 3s potrebbero rappresentare una svolta nel mercato, diventando il modello ideale per chi vuole avvicinarsi al mondo XR senza spendere una fortuna per i visori VR più avanzati.