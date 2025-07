Meta starebbe preparando uno smartwatch con fotocamera dedicato ai suoi smart glasses

Il rapporto altalenante di Meta con gli smartwatch potrebbe essere nuovamente in fase positiva, secondo alcune indiscrezioni che parlano del lancio di una nuova tecnologia da polso durante l’evento Meta Connect 2025, previsto per il 17 e 18 settembre.

Stando a quanto riportato da Digitimes (contenuto accessibile solo con abbonamento), Meta starebbe collaborando con produttori cinesi per realizzare una nuova versione del suo smartwatch.

A differenza di altri modelli concorrenti come Samsung Galaxy Watch 8 o Apple Watch 10, il dispositivo in questione potrebbe non essere incentrato sulle funzionalità legate alla salute. Meta, coerentemente con il proprio orientamento, potrebbe invece puntare sulle tecnologie XR.

Lo smartwatch dovrebbe integrare una fotocamera e potrebbe essere progettato per funzionare in sinergia con gli occhiali smart di Meta, inclusi quelli più volte oggetto di indiscrezioni, che dovrebbero includere per la prima volta un display. Il dispositivo sembrerebbe una versione evoluta del braccialetto utilizzato dai tester di Meta Orion per controllare questi occhiali.

Non è chiaro, però, se questo smartwatch sarà compatibile con i modelli attuali di occhiali smart Meta, come i Ray-Ban Meta e gli Oakley Meta HSTN.

Come accade con tutte le indiscrezioni, anche queste vanno prese con cautela. Tuttavia, Meta ha continuato a sviluppare tecnologie EMG da polso, motivo per cui non sarebbe sorprendente se decidesse di realizzare un dispositivo più avanzato basato su queste ricerche.

Va inoltre considerato che non si tratta della prima voce relativa a uno smartwatch targato Meta: in passato sono emerse indiscrezioni su cancellazioni e successive riprese del progetto, il che potrebbe rendere obsoleti alcuni dettagli trapelati in precedenza.

Anche ammesso che un Meta Watch sia effettivamente in arrivo, restano ancora molte incognite su prezzo, autonomia, caratteristiche tecniche, accessibilità e data di lancio. Anche qualora venisse presentato durante il keynote di apertura del Meta Connect 2025, è possibile che si tratti solo di un’anteprima e non dell’annuncio ufficiale di un prodotto in uscita imminente.

Non resta che attendere e vedere cosa deciderà di mostrare Meta quando sarà pronta a svelare ufficialmente questo dispositivo indossabile al centro di tante voci.