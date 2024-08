Windows Recall: il ritorno sui PC previsto per ottobre nel programma Insider

La controversa funzione Windows Recall di Microsoft sta per tornare. Il gigante tecnologico ha recentemente annunciato sul blog ufficiale che la funzione sarà resa disponibile ai tester del programma Windows Insider nell'ottobre del 2024. Una volta pronta, verrà distribuita a tutti i PC Copilot Plus, anche se non sono stati forniti tempi precisi.

Per darvi un rapido aggiornamento, Windows Recall è stato inizialmente accolto con forti critiche quando è stato annunciato a maggio. Utilizza l'intelligenza artificiale per scattare schermate di tutto ciò che si fa su un computer Windows 11, con l'obiettivo di mantenere un registro dettagliato. Un utente potrebbe, ad esempio, tornare indietro e individuare i file persi o ricordare le conversazioni passate.

L'azienda ha assicurato a tutti che era totalmente sicuro, ma la gente non se l'è bevuta. Non si fidavano del marchio a causa della sua pessima reputazione di sicurezza dei dati degli utenti. Il ricercatore di cybersicurezza Alexander Hagenah ha persino dimostrato che è davvero facile per il malware rubare tutti i dati all'interno di un repository Recall.

Microsoft ha poi disattivato la funzione poco dopo.

Un nuovo pacchetto di aggiornamento

A giugno, l'azienda ha pubblicato un aggiornamento sul proprio sito web in cui illustrava tutte le modifiche che avrebbe apportato allo strumento. Microsoft per prima cosa ha chiarito che gli utenti possono scegliere di non utilizzare Recall, e sarà "disattivato per impostazione predefinita".

L'iscrizione a Windows Hello diventerà un requisito prima di attivare lo strumento e verranno aggiunti ulteriori livelli di protezione. Nel post si legge che gli screenshot possono "essere decifrati e accessibili solo quando l'utente si autentica".

Microsoft illustra brevemente anche la nuova esperienza utente. Ogni volta che vengono salvate delle schermate, viene visualizzata una finestra di richiamo sulla barra delle applicazioni ed è possibile eliminare le immagini in qualsiasi momento.

Analisi: una grande preoccupazione

Oltre a queste descrizioni, non è noto se altre saranno aggiunte o modificate con il rilancio. Il gioco sarebbe dovuto uscire nelle settimane successive al primo ritardo; tuttavia, quelle settimane si sono trasformate rapidamente in mesi. Microsoft non dice perché ha dovuto rimandare ulteriormente Recall, anche se promette di pubblicare maggiori dettagli a ottobre.

La nostra preoccupazione principale è quanto o quanto poco del nuovo pacchetto sarà disponibile per i tester, ma non è detto che questi avranno accesso a ogni singolo cambiamento. Inoltre, il rilancio potrebbe non avvenire quest'anno.

I test del programma Windows Insider durano in genere da poche settimane a mesi prima di vedere un rilascio ufficiale. Se Microsoft dovesse apportare molte modifiche, Recall potrebbe essere lanciato anche l'anno prossimo.