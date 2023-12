WhatsApp ora mette sotto chiave le vostre chat più private

WhatsApp sta rendendo il suo strumento Chat Lock ancora più sicuro, introducendo dei codici segreti che nasconderanno le chat private.

Attualmente, Chat Lock prende le conversazioni e le inserisce in una cartella separata che può essere aperta solo con la password del telefono o con il riconoscimento biometrico. Tuttavia, non impedisce ad altre persone che conoscono la password di dare un'occhiata in qualsiasi momento. Secret Codes risolve questo problema, consentendo agli utenti di implementare una seconda password separata da quella utilizzata per sbloccare il telefono. Secondo l'annuncio di WhatsApp, la creazione di una seconda password farà scomparire la cartella bloccata come ulteriore livello di privacy.

Per far riapparire le chat nascoste, l'azienda afferma che dovrete digitare il codice creato di recente direttamente nella barra di ricerca della pagina principale.

WhatsApp sta anche rendendo più facile bloccare le chat. Ora basta premere a lungo su una conversazione, toccare i tre punti nell'angolo in alto a destra e selezionare Blocca chat nel menu a tendina.

Come aggiunngere il codice segreto

Supponiamo di avere un paio di chat bloccate che si desidera tenere nascoste.

Per iniziare, toccate i tre punti nell'angolo in alto a destra, quindi selezionare Impostazioni blocco chat. Attivate Codice segreto e create una password. L'aspetto interessante è che nel codice si possono usare emoji insieme a numeri, lettere e segni di punteggiatura, dando sfogo alla propria creatività. Si noti che la password creata deve essere lunga quattro caratteri o essere un singolo emoji.

Abbiamo un paio di esempi nell'immagine qui sotto.

(Image credit: WhatsApp)

Ora, se si va alla pagina principale, la cartella bloccata non c'è più (anche se è possibile disabilitare la scomparsa della cartella disattivando Nascondi chat bloccate nelle impostazioni). Digitate il codice appena creato nella barra di ricerca per far riapparire le conversazioni.

(Image credit: WhatsApp)

Si noti che questo aggiornamento riguarda solo WhatsApp su smartphone, poiché le chat bloccate non sono presenti altrove. Non si sa se queste funzioni arriveranno anche su desktop. La funzione Chat Lock è in fase di rilascio e sarà disponibile a livello globale "nei prossimi mesi". Tenete d'occhio la patch quando arriverà.

Una settimana intensa

La settimana appena trascorsa è stata molto intensa per WhatsApp, che ha recentemente apportato altri due aggiornamenti. Per prima cosa, l'app desktop ha acquisito la capacità di inviare foto e video che si cancellano automaticamente dopo essere stati aperti una volta. Poco prima, WhatsApp ha rilasciato una beta che consente a utenti selezionati di accedere agli assistenti AI, la maggior parte dei quali ha una "personalità" unica, come il nerd degli anime e il dungeon master che vi racconterà una storia a scelta.