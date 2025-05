Microsoft semplifica la vita agli utenti Android: ecco cosa cambia

Microsoft ha appena portato su Android (qui i migliori smartphone con questo sistema operativo) una funzione già disponibile su iOS: ora è possibile visualizzare file Office ricevuti tramite link senza dover accedere al proprio account Microsoft. Finora, cliccando su un link a un file Word o Excel su uno smartphone Android, era necessario effettuare il login per aprirlo. Secondo quanto riportato da Android Authority, questa limitazione è stata rimossa: basta un semplice clic per visualizzare il documento.

Tuttavia, per modificare il file o aggiungere commenti, l’accesso rimane obbligatorio, poiché le modifiche vanno associate all’utente. Un avviso a schermo informerà della necessità di login in questi casi. Perché la nuova funzione funzioni, serve aggiornare l’app Office alla versione 16.0.18827.20066 o successiva. Come osserva Android Authority, su iPhone questa possibilità esiste già da alcuni mesi.

(Image credit: Microsoft)

Ci è voluto un po’ di tempo per vedere questa funzionalità arrivare anche su Android, il che è curioso, considerando che si tratta del sistema operativo mobile più diffuso e ci si aspetterebbe che fosse una priorità per Microsoft. In ogni caso, è positivo che la novità sia finalmente disponibile, anche se gli utenti Android hanno dovuto attendere più del previsto.

Del resto, è piuttosto scomodo cliccare su un link e ritrovarsi costretti ad accedere, soprattutto se si vuole solo dare un’occhiata veloce al file ricevuto. Va precisato che chi condivide il file deve comunque essere loggato con un account Microsoft per poterlo inviare; è solo il destinatario che può visualizzarlo in modo anonimo, senza login, e limitatamente alla sola lettura.