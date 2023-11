Ecco le 10 migliori app Android del 2023 secondo Google

Manca circa un mese al 2024 e, per festeggiare la fine dell'anno, Google ha nominato i vincitori dei premi Google Play's Best of 2023. In sostanza si tratta delle migliori applicazioni del Play Store selezionate da Google per ciascuna categoria.

La classifica fa riferimento agli USA ma le app sono disponibili a livello globale e si possono scaricare tranquillamente anche dall'Italia.

Per brevità, ci concentreremo principalmente sulle migliori app per Android, dato che l'azienda ha introdotto nuove categorie per quest'anno, come Miglior app con intelligenza artificiale e Miglior app multi dispositivo. Questo ha fatto sì che l'elenco crescesse in modo significativo, per cui non abbiamo potuto includere le migliori app per Chromebook o per tablet (se siete curiosi di saperlo, il vincitore della migliore app per Chromebook è FlipaClip, software che può aiutare a creare animazioni 2D, e il vincitore per la migliore applicazione per tablet è Concepts, uno strumento di disegno vettoriale).

Le migliori applicazioni Android del 2023

1. Imprint: Learn Visually

(Image credit: Future)

Google ha assegnato il premio come migliore app del 2023 a Imprint: Learn Visually, un software educativo creato allo scopo di trasmettere nuove abilità e spiegare meglio il mondo che ci circonda con lezioni in pillole. L'app offre un'esperienza personalizzata in cui si possono apprendere argomenti di interesse comune, dalla storia alla psicologia. E Imprint lo fa attraverso una narrazione visiva accattivante che gli è valsa il primo posto.

2. Spotify

(Image credit: Future)

Spotify si è guadagnato il premio per la Migliore applicazione multidispositivo per aver permesso lo streaming di musica in una varietà di luoghi che vanno dalla cucina agli ambienti domestici fino ai luoghi aperti. L'azienda sottolinea l'importanza del servizio per "controllare a distanza la riproduzione su un altro dispositivo". Inoltre, Spotify consente di scaricare i brani preferiti per l'ascolto offline. L'aspetto interessante è che si tratta dell'unica app di streaming musicale dell'intero elenco.

3. ChatGPT

(Image credit: Future)

All'inizio di novembre, Google ha permesso alle persone di votare per quella che ritenevano essere la migliore app dell'anno. ChatGPT ha vinto il premio Users' Choice senza troppe sorprese. ChatGPT ha conquistato il mondo nel 2023 come una delle prime piattaforme di intelligenza artificiale che oggi si trova alla base del servizio Bing Chat di Microsoft. Inoltre, il 2024 si preannuncia un anno importante per ChatGPT.

4. Bumble For Friends: incontra nuovi amici

(Image credit: Future)

Se state cercando di fare nuove amicizie o vi siete trasferiti di recente in un'altra città, potete scaircare Bumble For Friends (BFF in breve) sul vostro smartphone e trovare rapidamente persone nella vostra stessa situazione. Si differenzia dalla normale app Bumble perché non si concentra sulla ricerca di appuntamenti. Al contrario, BFF si occupa di aiutarvi a creare amicizie autentiche, come suggerisce il nome, con altre persone nella vostra zona.

5. Voidpet Garden: Mental Healt

(Image credit: Future)

Voidpet Garden: Mental Health ha vinto il premio "Migliore app per la crescita personale" ed è un'applicazione unica nel suo genere. Il suo obiettivo è quello di aiutarvi a praticare la consapevolezza e la cura di voi stessi per migliorare la vostra salute mentale. Il sistema, per assurdo, somiglia molto a quello dei Pokemon: dovrete catturare dei Void Pets, creature nate da emozioni negative e allevarle completando dei compiti per trasformarle in draghi dall'aspetto celestiale, ognuno dei quali rappresenta un attributo positivo dell'utente.

6. Artifact: Feed Your Curiosity

(Image credit: Future)

Artifact: Feed Your Curiosity è simile a Imprint: Learn Visually in quanto è un'app che può insegnare agli utenti a conoscere il mondo, ma lo fa in modo diverso. Il servizio funziona come la pagina Explore di X (precedentemente noto come Twitter), offrendo un flusso logico di articoli di notizie provenienti da tutto il mondo. Copre una varietà di argomenti come l'industria tecnologica, la politica e i giochi. Gli utenti hanno anche la possibilità di contrassegnare alcune storie come clickbait per migliorare il servizio.

7. Aware: Mindfulness & Wellbeing

(Image credit: Future)

Aware è un'altra applicazione per la salute mentale come Voidpet Garden, anche se ha un approccio più concreto alla mindfulness. Si tratta di un software di diario che ospita "esercizi basati sulla scienza [insieme a] sessioni guidate dal vivo". Non è necessario creare un account ed è totalmente gratuita.

Vale la pena ricordare che questo software ha il minor numero di download tra tutti quelli presenti in questa raccolta, anche se ci aspettiamo che cresca in modo esponenziale da quando ha vinto il premio Best Hidden Gem.

8. Character AI

(Image credit: Future)

Nonostante abbia vinto il premio Users' Choice, ChatGPT è stato di fatto snobbato da Google, in quanto non ha ottenuto la corona di Best AI. Il premio è andato a Character AI, un'applicazione con bot di chat basati sulla personalità con cui è possibile parlare. Ad esempio, è possibile parlare con Amelia Earhart, Giulio Cesare o Poseidone, dio dell'oceano. Si può anche parlare con il gatto Whiskers.

Come si può intuire, non è pensato per essere preso sul serio. Vuole essere un'esperienza interattiva divertente, quasi come un videogioco.

9. PAW Patrol Academy

Tra le app per le famiglie Google ha scelto PAW Patrol Academy, un'applicazione in cui i bambini di età compresa tra i due e i cinque anni possono imparare a risolvere i problemi, acquisire sicurezza ed entrare in contatto con il loro lato creativo. L'app presenta i personaggi della famosa serie animata in una serie di avventure interattive e spezzoni di alcuni episodi. Inoltre, non ha bisogno di connettersi alla rete Wi-Fi, per cui i bambini possono divertirsi anche in viaggio.

(Image credit: Future)

10. AWorld in sostegno di ActNow

(Image credit: Future)

A completare l'elenco delle migliori app Android di Google per il 2023 c'è AWorld a sostegno di ActNow. Il suo scopo è quello di insegnare alle persone come contrastare il cambiamento climatico calcolando la propria impronta di carbonio e imparando come modificare il proprio stile di vita per ridurre l'impatto che possono avere sull'ambiente. Il software consiglierà attività di base come piantare alberi per ridurre le emissioni di carbonio o utilizzare prodotti naturali, tra le altre cose. AWorld vi incoraggerà anche a partecipare a sfide di gruppo completando un numero prestabilito di azioni rispettose dell'ambiente.