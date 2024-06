Board International conquista il Barc con tre primi posti e 26 premi per la sua app di planning

Board International, tra i principali provider di soluzioni di Intelligent Planning, si è affermato nuovamente come uno dei prodotti leader di mercato nel BARC Planning Survey 2024. Questo prestigioso riconoscimento è frutto delle eccellenti performance del software, che ha conquistato tre primi posti e 26 leading position, confermandosi come una delle migliori soluzioni disponibili.

Dal novembre 2023 al febbraio 2024, il BARC Planning Survey ha raccolto le opinioni di 1.272 utenti di software di pianificazione, risultando il più grande e completo sondaggio al mondo su questo tema. Lo studio ha valutato il feedback degli intervistati su 33 criteri, tra cui Business Benefits, Project Success e Customer Satisfaction.

Board ha ottenuto punteggi di 9,5 per reporting/analisi, 9,3 per funzionalità di pianificazione e 9,1 per facilità d'uso, superando ampiamente la media dei gruppi di riferimento. Inoltre, il 97% degli intervistati si è dichiarato molto soddisfatto del prodotto, consigliandolo sicuramente o probabilmente ad altri.

Il Dr. Christian Fuchs, Senior Analyst di BARC, ha sottolineato che "con tre primi posti e 26 leading position, Board ha ottenuto risultati eccellenti nel Planning Survey di quest'anno. I punteggi più alti in KPI come Product Satisfaction, Planning Functionality, Forecasting, Ease of Use e Flexibility, sottolineano la leadership di Board nel mercato dei software di pianificazione".

Questo significa che le aziende che utilizzano Board possono beneficiare di una migliore integrazione della pianificazione con la BI/Analytics, una riduzione delle risorse necessarie per la pianificazione e una maggiore soddisfazione degli utenti.

Board continua a essere incluso nel gruppo dei top del BARC Planning Survey da anni, mantenendo il primo o il secondo posto nel rating di Product Satisfaction nel gruppo di Prodotti integrati per la pianificazione e BI & Analytics per cinque anni consecutivi. Jeff Casale, CEO di Board, ha espresso la sua soddisfazione dichiarando:

"Siamo molto fieri quando i clienti confermano le prestazioni della nostra soluzione, come nel BARC Planning Survey. Siamo particolarmente orgogliosi dei punteggi alti assegnati dai nostri clienti alle funzionalità di pianificazione e alla facilità d'uso. Entrambi sono fondamentali per le aziende che vogliono pianificare in modo sicuro in questi tempi volatili e prendere le decisioni giuste per il successo nel futuro".

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia