Arriva la prima beta pubblica Android 15, ecco come scaricarla

La prima beta pubblica di Android 15 è ufficialmente arrivata dopo mesi di attesa. Un rappresentante di Google ci ha detto che sono stati apportati diversi perfezionamenti, poiché il team ha tenuto conto del feedback ricevuto dalle due anteprime per sviluppatori.

Tenete presente che questa è ben lontana dalla versione finale del sistema. La maggior parte delle funzionalità di cui si vociferava, come i widget della schermata di blocco o lo Spazio privato, non sono presenti. La beta si concentra principalmente sulle imminenti modifiche dell'interfaccia utente e sugli aggiornamenti della sicurezza per Android 15.

In futuro, le app sul sistema operativo saranno visualizzate "edge-to-edge per impostazione predefinita". L'edge-to-edge consente alle app di coprire l'intero schermo anziché lasciare spazi nella parte superiore o inferiore. Android 15 introduce anche la crittografia end-to-end nell'app Contatti per aiutare gli utenti a "gestire e verificare in modo sicuro le informazioni di contatto degli altri".

L'archiviazione delle app è l'unica funzione di cui si vocifera che fa la sua comparsa nella beta. Secondo l'azienda, questa funzione consente di disinstallare i file memorizzati nella cache di un'applicazione e di conservare i dati importanti dell'utente.

Ci sono altre novità nel pacchetto complessivo, ma queste sono le principali. Per provare personalmente Android 15, assicuratevi di seguire le istruzioni che abbiamo riportato di seguito. Tenete presente che la beta è disponibile solo su una manciata di smartphone.

Come scaricare la Beta di Android 15

Dovete avere un modello Pixel idoneo

Iscrivete il vostro dispositivo al programma Android 15 Beta sul sito web Android Beta

Verificate la presenza di nuovi aggiornamenti e scaricate il file

Strumenti e requisiti

Un dispositivo Google Pixel compatibile

Una connessione a Internet

Qualche minuto del vostro tempo

Come installare la beta di Android 15 sul vostro dispositivo Pixel

1. Verificare di possedere un modello Pixel idoneo

Non tutti i telefoni o tablet Android possono installare Android 15 perché Google ha limitato l'accesso al sistema operativo si suoi smartphone. I dispositivi idonei sono i Pixel 5a, 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a, 8, 8 Pro, il Pixel Tablet e il Pixel Fold. I modelli Pixel più vecchi non possono ricevere l'aggiornamento.

Non si sa se e quando altri produttori Android offriranno l'accesso alla piattaforma. Probabilmente si dovrà attendere il lancio ufficiale per poter mettere le mani sulla beta.

2. Iscrivete il vostro dispositivo al programma Android 15 Beta

Andate a visitare il sito Google’s Android Beta utilizzando l'account attualmente registrato sul telefono o tablet Pixel dove volete installare la beta. Scorrete fino alla sezione "I vostri dispositivi idonei" in fondo alla pagina. Selezionate il vostro modello, quindi seguite le indicazioni sullo schermo per ottenere l'aggiornamento.

3. Verificare la presenza di eventuali aggiornamenti e procedere all'installazione.

Avviate l'app Impostazioni sul dispositivo Pixel. Andate alla sezione Sistema, quindi ad Aggiornamento sistema. Verrà visualizzato un avviso che informa sui potenziali bug che si potrebbero incontrare. Accettate il download. Lasciate al telefono o al tablet Pixel il tempo necessario per installare il pacchetto. Al termine, riavviate l'hardware per completare l'installazione di Android 15 beta.

Essendo nelle fasi iniziali, Android 15 sarà instabile. È molto probabile che si verifichi qualche strano inconveniente o che l'intero sistema si blocchi. Non consigliamo di installare la beta in questo momento a causa di possibili problemi di prestazioni. Inoltre, molte delle funzioni principali, come i già citati widget della schermata di blocco, non sono ancora disponibili. La beta ha bisogno di più tempo nel forno.

Una versione stabile di Android 15 è prevista a giugno in attesa del rilascio di fine estate/inizio autunno. Se decidete di installare comunque la beta, Google vi chiede di fornire un feedback per continuare ad apportare miglioramenti. Le istruzioni per fornire tale feedback sono disponibili sul sito Android Developer.