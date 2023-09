Amazon annuncia Alexa AI: 5 nuove funzioni dell'assistente vocale intelligente

Durante il grande evento di settembre 2023 dedicato ai dispositivi Amazon, il gigante tecnologico ha rivelato che Alexa riceverà un importante aggiornamento tramite il quale l'azienda intende implementare un nuovo modello linguistico di grandi dimensioni (LLM).

Amazon sta cercando di migliorare le capacità di Alexa rendendo l'assistente "più intuitivo, intelligente e utile". Il modello linguistico che verrà integrato al suo interno consentirà ad Alexa di comportarsi in modo simile a un'intelligenza artificiale generativa per fornire informazioni in tempo reale e comprendere le sfumature del parlato. Amazon afferma che gli sviluppatori hanno cercato di rendere l'esperienza dell'utente meno robotica, più naturale.

Oltre all'introduzione di un modello LLM, l'aggiornamento di Alexa prevede molte altre funzioni.

Di seguito sono elencate le cinque funzioni più interessanti che verranno introdotte con Alexa AI.

1. Conversazioni naturali

Amazon sta apportando una serie di miglioramenti alla voce di Alexa nel tentativo di renderla più fluida. Per prima cosa, l'intonazione robotica tipica dell'assistente è destinata a lasciare posto a un tono di voce più naturale.

È già possibile ascoltare l'enorme differenza di espressione del nuovo assistente sulla pagina Soundcloud dell'azienda. Il primo esempio riproduce la voce di Alexa alla quale siamo abituati fin dal suo esordio. Il secondo clip è un'anteprima del suono che avrà l'anno prossimo, dopo l'aggiornamento. Oltre ad essere più scorrevole, la nuova voce di Alexa ha un'intonazione più naturale con toni più marcati.

2. Comprendere il contesto

Avere un'intelligenza artificiale in grado di comprendere il contesto è importante poichè facilita il processo di emissione dei comandi. In futuro, Alexa sarà in grado di comprendere meglio le sfumature del parlato. Saprà di cosa si sta parlando anche se non si forniscono tutti i dettagli.

Gli utenti potranno impartire comandi vaghi, come dire "Alexa, ho freddo" per far sì che l'assistente alzi il riscaldamento della casa. Oppure, ad esempio, si potrà dire all'intelligenza artificiale che c'è troppa luce nella stanza e l'assistente abbasserà automaticamente le luci solo in quella specifica stanza.

3. Miglioramento del controllo della casa intelligente

Nella stessa ottica di comprensione del contesto, "Alexa sarà in grado di elaborare più richieste per la smart home". È possibile creare routine in momenti specifici della giornata e non sarà necessario uno smartphone per configurarle. Tutto potrà essere fatto al volo, con un semplice comando vocale.

È possibile chiedere all'assistente di spegnere le luci, abbassare le tapparelle di casa e dire ai bambini di prepararsi per andare a letto alle 21.00. L'assistente eseguirà queste operazioni in quell'ordine, puntualmente. Inoltre, gli utenti non dovranno ripetere il nome di Alexa ogni volta che devono dare un input.

(Image credit: Amazon)

4. Nuove caratteristiche di accessibilità

Amazon introdurrà una serie di funzioni di accessibilità per i clienti che hanno "problemi di udito, di linguaggio o di mobilità". Quella che ha suscitato maggiormente il nostro interesse è Eye Gaze, che consente di eseguire una serie di azioni preimpostate semplicemente guardando il dispositivo. Le azioni comprendono la riproduzione di musica o l'invio di messaggi ai contatti. Al momento del lancio, tuttavia, Eye Gaze sarà limitata ai tablet Fire Max 11 negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania e in Giappone.



C'è anche Call Translation che, come suggerisce il nome, traduce in tempo reale le lingue nelle chiamate audio e video. Oltre a fungere da interprete, questo strumento dovrebbe aiutare le persone non udenti a "comunicare più facilmente a distanza". Questa funzione sarà disponibile per gli utenti di Echo Show e dell'app Alexa in otto Paesi (Stati Uniti, Messico e Regno Unito, solo per citarne alcuni) in 10 lingue, tra cui inglese, spagnolo e tedesco.

5. Creazione di contenuti

Dato che la nuova Alexa funzionerà con la tecnologia LLM, sarà capace di creare contenuti attraverso le proprie competenze.

Attraverso lo strumento Character.AI, gli utenti possono intraprendere "conversazioni vocali simili a quelle umane con [oltre] 25 personaggi unici". È possibile chattare con archetipi specifici, da un allenatore di fitness a personaggi famosi come Albert Einstein.

Sarà anche possibile produrre brani musicali con Splash. Attraverso i comandi vocali, Splash è in grado di creare un brano in base alle specifiche dell'utente. È poi possibile personalizzare ulteriormente il brano aggiungendo una traccia vocale o cambiando genere.

Non conosciamo la data di uscita dell'aggiornamento, ma Amazon afferma che sarà disponibile nel 2024. Abbiamo chiesto chiarimenti e vi terremo aggiornati in caso di risposte.