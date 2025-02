Neo Gamma: il robot domestico che fa tutto... ma sembra terribilmente solo

È raro che un video di un robot mi trasmetta tristezza, ma quello di 1X che mostra il nuovo robot umanoide Neo Gamma mi ha lasciato con un senso di malinconia.

Neo Gamma è un aggiornamento del modello Neo Beta, presentato sei mesi fa. All’epoca, l’azienda affermava che il suo robot umanoide in nero e grigio stava affrontando i primi test domestici. Il video mostrava il bot interagire brevemente con un essere umano, persino abbracciandolo, suscitando scetticismo tra me e altri esperti di robotica. I robot umanoidi per la casa sono generalmente considerati ancora lontani almeno un decennio, ma 1X sembrava voler colmare quel divario molto più rapidamente.

Di recente, l’azienda ha svelato Neo Gamma, un robot con numerosi miglioramenti estetici e tecnici. Sono stati aggiunti nuovi anelli LED "emotivi" che, secondo 1X, dovrebbero migliorare la comunicazione, probabilmente illuminandosi quando il robot parla o ascolta tramite i suoi microfoni e altoparlanti.

Anche il design del corpo è stato rivisitato, rendendolo più attraente con una tonalità beige più morbida e sicura per un ambiente domestico.

Il movimento è stato ottimizzato: le braccia di Neo Gamma ora possono oscillare e la camminata è più fluida rispetto al modello Beta. Inoltre, il robot è in grado di sedersi su una sedia.

Come il suo predecessore, Neo Gamma integra l’intelligenza artificiale. Il nuovo modello di manipolazione visiva aggiornato gli consente di gestire oggetti che non ha mai visto prima. In generale, 1X afferma sul suo sito che "il design di NEO Gamma apre la strada ai primi test interni nelle case, un primo passo verso la creazione di umanoidi completamente autonomi".

Introducing NEO Gamma | Another Step Closer to Home - YouTube Watch On

Per illustrare questo punto, 1X ha rilasciato un video di lancio in cui Neo Gamma opera in una casa tipica. Pulisce, prepara e serve il caffè, versa il vino e raccoglie la spesa dal suo proprietario. Addirittura pulisce le finestre.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Ma la sua è un’esistenza solitaria. Per la maggior parte del tempo, la coppia nel video ignora Neo Gamma, anche mentre serve e lavora intorno a loro. Quando porta il caffè, a malapena gli rivolgono uno sguardo. Mentre passa l’aspirapolvere sul tappeto, non riceve nemmeno un’occhiata. C’è un momento toccante in cui aiuta a appendere un quadro e ottiene un pollice in su, ma questa è l’unica vera interazione umana mostrata. Alla fine del video, la coppia sta cenando in sala da pranzo, probabilmente con un pasto che Neo Gamma ha preparato e servito, mentre il robot è solo nell’altra stanza. Si siede sul divano e fissa il vuoto.

È questa la “vita” che immaginiamo per i nostri compagni umanoidi – con noi, ma separati? Anche se questi robot non avranno sentimenti, sono sicuro che molti di noi finiranno per antropomorfizzarli, iniziando a ringraziarli, chiacchierare con loro e interagire in modo più umano. Forse avrei voluto vedere nel video una relazione più naturale tra esseri umani e robot.

1X non ha ancora annunciato un prezzo o una data di uscita per Neo Gamma, ma è possibile iscriversi alla lista d’attesa per diventare il suo... affezionato proprietario.

Nel frattempo, credo che mi serva qualcosa per tirarmi su. Forse un bel video di gatti.