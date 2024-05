Lenovo presenta i nuovi PC Copilot+ Yoga Slim 7x e ThinkPad T14s Gen 6

Lenovo ha presentato due nuovi computer portatili della serie Copilot+, il Lenovo Yoga Slim 7x e il ThinkPad T14s Gen 6. Entrambi i modelli sono equipaggiati con il processore Qualcomm Snapdragon X Elite, l'unico attualmente in grado di soddisfare i requisiti di Copilot+ grazie alla sua potente NPU.

(Image credit: Lenovo)

Il Lenovo Yoga Slim 7x è progettato per i creatori di contenuti che necessitano di un dispositivo potente e versatile, capace di sfruttare le funzionalità di intelligenza artificiale di Windows e dei programmi più noti come la suite Adobe o DaVinci Resolve Studio. Questo portatile è dotato di un display touch OLED PureSight da 14,5 pollici con risoluzione 3K, una luminosità di picco di 1000 nit e supporto per la gamma di colori sRGB e P3 al 100%, garantendo immagini vivide e dettagliate.

Con un peso di soli 1,28 kg e uno spessore di appena 12,9 mm, lo Yoga Slim 7x è estremamente portatile senza compromettere la potenza. Grazie all'efficienza del chip Snapdragon e alla batteria da 70Whr, offre un'incredibile autonomia, permettendo di utilizzare il laptop per giorni senza doverlo ricaricare.

(Image credit: Lenovo)

Dall'altra parte, il ThinkPad T14s Gen 6 rappresenta un significativo progresso nel mondo dei PC aziendali, combinando alte prestazioni con funzionalità di sicurezza avanzate. Anche questo modello è dotato del processore Qualcomm Snapdragon X Elite, supportato da una batteria da 58Whr e fino a 64GB di RAM LPDDR5x, essenziali per eseguire le applicazioni professionali più esigenti. Il ThinkPad T14s Gen 6 è ideale per chi cerca un dispositivo affidabile per un utilizzo intensivo e professionale.

(Image credit: Lenovo)

Swipe to scroll horizontally Specifiche Specifiche Lenovo Yoga Slim 7x (14”, 9) Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 Dimensioni e peso 325 x 225.15 x 12,9 mm / 1,28kg 313.6 x 219.4 x 16,9 mm / 1,24kg Schermo 14.5” 3K (2944 x 1840), 90 Hz, 16:10, 1000 nit, PureSight OLED Touch, Delta E<1, 100% sRGB, 100% P3, DisplayHDR True Black 600, Dolby Vision, TÜV Low Blue Light Certification 14” WUXGA 16:10 IPS, 400 nit, Low Power, 100% sRGB, EyeSafe 14” WUXGA 16:10 IPS, Touch, DBEF5, 400 nit, 45% NTSC 14” 2.8K OLED, 400 nits, 100% DCI-P3, Dolby Vision, HDR True Black 500, EyeSafe Processore Qualcomm Snapdragon X Elite con GPU Adreno Qualcomm Snapdragon X Elite con GPU Adreno Memoria RAM Fino a 32 GB LPDDR5X 8448 MHz Dual Channel Fino a 64 GB LPRRD5X 8533MT/s Dual Channel Archiviazione Fino a 1TB, SSD PCIe Gen 4 2242 M.2 Fino a 1TB, SSD PCIe Gen 4 2242 M.2 Batteria 70WHr 70WHr Webcam e microfono FHD MIPI Webcam, Camera IR per Windows Hello, Camera Shutter, quattro microfoni FHD + IR MIPI Camera con privacy shutter, always on Computer Vision HPD, due microfoni Porte 2 X USB Type-C (40Gbps, PD 3.1, DP 1.4) 1 X USB Type-C (40Gbps, PD 3.1, DP 1.4)9 2 x USB-A (5Gbps) 2 x USB-C (USB4 40Gbps) Audio jack HDMI 2.1 Audio Dolby Atmos Dolby Audio, dual speaker Connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 Sicurezza - Lettore d'impronte nel pulsante d'accensione dTPM Secured-Core PC

Prezzi e disponibilità

Il Lenovo Yoga Slim 7x sarà disponibile a partire dal 18 giugno 2024 con un prezzo di partenza di 1599 euro IVA inclusa. Il ThinkPad T14s Gen 6 debutterà lo stesso giorno solo in Germania e nel Regno Unito, mentre in Italia arriverà ad agosto, con un prezzo di partenza di 1769 euro IVA esclusa.