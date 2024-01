Il Wi-Fi 7 è arrivato: quali sono i vantaggi del nuovo standard wireless?

Il Wi-Fi 7 è ufficialmente arrivato e porta con se una serie di migliorie tra cui una connessione più veloce in tutti gli ambienti domestici e lavorativi. Oltre a un incremento delle prestazioni, lo standard Wi-Fi aggiornato vedrà l'introduzione di diverse nuove funzionalità.

LA Wi-Fi Alliance ha pubblicato diversi post nei quali riporta tutti i cambiamenti, ma in questo articolo ci concentreremo sulle principali novità, a partire dai canali a 320 MHz. Due volte più veloci rispetto ai canali da 160 MHz, questi nuovi canali rappresentano la massima larghezza di banda disponibile sui router da 5 GHz. Come si può dedurre, la maggiore larghezza di banda si traduce in una maggiore velocità. C'è però un problema: i canali a 320 MHz saranno disponibili solo nei Paesi che consentono l'accesso alla banda a 6 GHz.

La lista di nazioni che supportano la banda a 6GHz è riportata sul sito web della Wi-Fi Alliance. Tra questi vi sono Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Giappone e Messico, ma non è presente l'Italia.

Nuove funzioni e vantaggi

Tra i vantaggi introdotti dal Wi-Fi 7 c'è l'MLO o Multi-Link Operation, che consente ai dispositivi di una rete di trasmettere e ricevere dati su più bande (2,4GHz, 5GHz e 6GHz) contemporaneamente. In questo modo si ottengono un throughput elevato, una migliore affidabilità e una latenza significativamente ridotta. Quest'ultimo aspetto è particolarmente importante nell'ambito della realtà virtuale (VR). Come sostiene il sito Road to VR, un visore VR con Wi-Fi 7 potrebbe ricevere un flusso video attraverso la banda a 6GHz e trasmettere informazioni sulla localizzazione tramite la banda a 5GHz. La possibilità di suddividere il carico di lavoro in questo modo consente di ottenere prestazioni ottimali.

Già che ci siamo, la Wi-Fi Alliance afferma che il Wi-Fi 7 garantisce anche una migliore latenza deterministica.

Il concetto di latenza deterministica è piuttosto complesso, quindi proveremo a semplificarlo. In sostanza, questa consente ai dispositivi di sapere quando aspettarsi interruzioni della connessione. Grazie a queste informazioni, i visori VR potrebbero "gestire meglio le situazioni di latenza" per mantenere connessioni costanti. Questo non eliminerà totalmente la latenza (nulla può farlo), ma dovrebbe migliorare sensibilmente l'esperienza complessiva.

Continuando a scorrere l'elenco, il Wi-Fi 7 introduce il sistema 4K QAM (Quadrature Amplitude Modulation). Per semplificare, i segnali supportati dal 4K QAM possono inviare il 20% di dati in più rispetto all'attuale standard 1024 QAM.

Infine, naturalmente, il Wi-Fi 7 è retrocompatibile con le versioni precedenti del Wi-Fi.

Hardware aggiornato

Se volete approfondire il discorso consigliamo di dare un'occhiata al resto del post pubblicato dalla Wi-Fi Alliance, perché illustra alcuni degli altri progressi che non abbiamo incluso, come il 512 Compressed Block Ack.

Alcune aziende come Netgear hanno già lanciato dei router Wi-Fi 7 e presto altri produttori si adegueranno al nuovo standard. Al CES 2024, Acer ha presentato due router Predator Connect gaming pensati per sfruttare appieno le velocità del Wi-Fi 7 garantendo connessioni di gioco stabili e veloci con latenze ridotte all'osso. Il Predator Connect T7, in particolare, supporta il Wi-Fi 7 tri-band per una più ampia copertura domestica.

Anche se ci sono molti utenti che non hanno ancora effettuato il passaggio al Wi-Fi 6, il Wi-Fi 7 è già qui e nel giro di qualche mese si diffonderà nelle reti domestiche e aziendali di tutto il mondo.