Nvidia abbassa il prezzo della RTX 4060 Ti prima del lancio della AMD RX 7700 XT

Nvidia ha appena abbassato il prezzo consigliato della sua RTX 4060 Ti più potente, ovvero del modello con 16GB di VRAM.

Come ricorderete, la RTX 4060 Ti 16GB è arrivata in sordina con un prezzo di lancio pari a 499 dollari negli Stati Uniti. Oggi Nvidia ha abbassato di 50 dollari il prezzo di listino per arrivare a 449 dollari, colmando almeno in parte il divario rispetto alla variante da 8 GB che costa 399 dollari.

Presumibilmente la riduzione di prezzo dovrebbe interessare anche gli altri territori, per cui prevediamo un abbassamento di prezzo simile anche per il mercato italiano, dove attualmente una RTX 4060 Ti da 16GB costa dai 499€ in su.

Spesso i prezzi superano abbondantemente i 500€, ma se la riduzione si attestasse sul 10% come avvenuto negli States, la RTX 4060 Ti potrebbe raggiungere cifre vicine ai 450€ avvicinandosi molto al prezzo della versione da 8GB che, a sua volta, dovrebbe subire una riduzione.

Wccftech ha riportato la notizia citando la seguente dichiarazione di Nvidia: "Infine, come promemoria, i prezzi di mercato possono variare rispetto agli MSRP originali di lancio. Oggi, GeForce RTX 4070 è ampiamente disponibile a 599 dollari e GeForce RTX 4060 Ti 16GB è ora disponibile a 449 dollari".

Analisi: Una tattica antica

Chiaramente Nvidia sta provando a minare il lancio delle nuove schede grafiche AMD RDNA 3 di fascia media, proprio come le voci di corridoio avevano recentemente previsto.

AMD ha appena presentato le RX 7800 XT e 7700 XT. Durante la presentazione si è anche visto un confronto tra quest'ultima e la 4060 Ti 16GB che, secondo le statistiche mostrate da AMD sarebbe tra il 15 e il 30% più lenta della rivale Radeon (a una risoluzione di 1440p) in una serie di giochi popolari.

Naturalmente sono benchmark prodotti da AMD e potrebbero essere faziosi, come generalmente accade con i test interni di qualsiasi azienda, e dovremo eseguire dei test approfonditi prima di decretare un vincitore. Detto questo AMD ha mostrato anche i titoli dove la Nvidia RTX 4060 Ti 16GB ha fatto meglio della RX 7700 XT, come ad esempio Doom Eternal (con ray-tracing) dove la RTX risulta più veloce della controparte AMD del 9%.



In sostanza Nvidia sta abbassando il prezzo della 4060 Ti 16GB per allinearlo a quello della 7700 XT (che dispone di 12GB di VRAM) a pochi giorni del lancio della GPU AMD (6 settembre). Viste le prestazioni previste per la RX 7700 XT, Nvidia sta facendo del suo meglio per rimanere competitiva nella fascia media.



Al di la delle pratiche commerciali di Nvidia, questa è una buona notizia per i consumatori, in particolare per quelli che cercano una GPU con tanta VRAM e non vogliono spendere cifre folli.

Detto questo, riteniamo che Nvidia avrebbe dovuto fissare il prezzo della RTX 4060 Ti 16GB a questo livello fin dall'inizio, e siamo certi di non essere i soli a pensarlo.