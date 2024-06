Le GPU Nvidia RTX ottengono l'overclocking automatico che non pregiudica la garanzia

L'ultimo aggiornamento di Nvidia per la sua app unificata (introdotta all'inizio dell'anno) aggiunge alcune funzionalità intelligenti al mix, tra cui l'overclocking automatico tramite una funzione che non invalida la garanzia della scheda grafica.

L'app Nvidia ha un nuovo aggiornamento beta - e tenete presente che si tratta di una beta, non di un software finito - che introduce la regolazione automatica della GPU con un solo clic per le schede grafiche GeForce RTX.

Come suggerisce il nome, è sufficiente un solo clic per avviare il processo di messa a punto automatica, che mette alla prova la vostra GPU, impiegando dai 10 ai 20 minuti, durante i quali dovrete lasciare in pace il vostro PC (poiché l'esecuzione di altre app interferirà con il risultato).

L'applicazione Nvidia implementerà quindi quelle che ritiene essere le impostazioni migliori in termini di overclocking e di regolazione della tensione, dell'alimentazione e così via, senza che l'utente debba muovere un dito.

Inoltre, il sintonizzatore automatico esegue periodicamente delle scansioni di controllo della GPU per assicurarsi che le impostazioni siano ancora quelle più appropriate per la scheda, il che è piuttosto interessante.

Nvidia ha tenuto a specificare quanto segue: "Si prega di notare che l'overclocking della GPU potrebbe rendere il PC instabile o mostrare artefatti visivi in alcuni titoli".

In tal caso, è sempre possibile disattivare la funzione, naturalmente, e il produttore sottolinea che l'uso della sintonizzazione automatica "non danneggerà la vostra GPU o invaliderà la sua garanzia", se questo discorso vi preoccupa.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Oltre al sintonizzatore automatico della GPU (che si trova nel pannello Performance), c'è anche un'altra interessante aggiunta: il supporto per il codec AV1 e la registrazione video SDR e HDR a 120 fotogrammi al secondo.

In breve, la registrazione del gameplay sul PC sta ricevendo un notevole impulso e i video risultanti saranno di qualità superiore e più fluidi, anche se è necessario disporre di una delle GPU della serie RTX 4000 della generazione corrente per beneficiare di questa funzionalità.

Nvidia ha mostrato i miglioramenti apportati dalla nuova funzionalità di registrazione nel seguente filmato su YouTube, utilizzando la versione PC di Horizon Forbidden West.

Un sogno per i principianti, ma anche per gli appassionati di PC

L'overclocking automatico è un enorme vantaggio, in quanto non tutti hanno il know-how tecnico necessario per poter spingere in modo sicuro la propria GPU per raggiungere frame rate più elevati. I guadagni che si possono ottenere in questo modo sono apprezzabili, ma le insidie e i pericoli che si corrono modificando manualmente la scheda grafica per ottenerli sono numerosi. Del resto, con un sintonizzatore automatico si eliminano tutte le difficoltà.

E se qualcosa dovesse andare storto, sarete al sicuro sapendo che la garanzia non è influenzata da questo overclocking automatico (che indubbiamente pecca di prudenza - e giustamente, a dire il vero).

Va notato che questo non è solo per i principianti, perché gli utenti più avanzati possono accedere alle impostazioni dell'app Nvidia e regolare i vari obiettivi (tensione, potenza, temperatura, velocità della ventola) con cui gli algoritmi di regolazione funzionano, per avere un maggiore controllo su ciò che sta accadendo con il processo.

Se pensate di aver già sentito parlare di queste prestazioni, beh, non state immaginando nulla: Nvidia ha fornito un sistema simile in passato (ed è stato in beta testing all'inizio di quest'anno nell'App Nvidia, prima di scomparire per un po'). Con il suo ritorno, si spera di avere ora un sistema di regolazione automatica della GPU pienamente funzionante, anche se è bene ricordare che la funzione è ancora in beta, quindi potrebbe produrre risultati imprevedibili.

La sua reintroduzione nell'App Nvidia significa sicuramente che la regolazione automatica della GPU con un solo clic è ormai prossima al rilascio, per cui si spera che i possessori di schede grafiche GeForce RTX ne vedano i benefici nella versione stabile dell'app tra non molto. Sebbene siate desiderosi di provare questa funzione, consigliamo alla maggior parte dei giocatori di attendere la versione completa, piuttosto che affrettarsi a scaricare la beta. Ma se proprio non potete aspettare, non vi biasimiamo.

Fonte: VideoCardz