Le GPU Intel Arc diventano molto più potenti con i nuovi driver

Le GPU Intel Arc sono appena diventate molto più veloci grazie a un nuovo aggiornamento dei driver e, a quanto pare, oltre ad incrementare gli FPS medi su diversi titoli popolari, potrebbero portare anche un piccolo incremento delle prestazioni in termini base clock.

Per prima cosa, diamo un'occhiata ai miglioramenti apportati dai driver da Intel, che come riporta Tweak Town, sono stati concepiti appositamente per aumentare le prestazioni con DX11.

La versione 31.0.101.4644 del driver si traduce in un incremento medio del 19% per una serie di giochi che supportano Direc X 11. Ad esempio, la scheda video Intel Arc A750 (in 1080p) gudagna il 33% di FPS medi su Overwatch 2 e fa registrare un incremento del 27% su GTA V.

Dota 2 è più veloce del 20%, Valorant del 18% e Apex Legends ha ottenuto un aumento del frame rate pari al 17%. Il gioco che migliora meno rispetto agli altri è Destiny 2, che si ferma al 5%.

Come emerso successivamente sul forum Neowin, Intel ha lavorato anche all'interfaccia del programma di installazione dei driver che ora mostra quando il firmware della scheda grafica è in fase di aggiornamento (e avverte di non spegnere o riavviare il PC o interrompere in altro modo l'aggiornamento).

Per tornare alla questione boost clock, un membro del forum di Neowin chiamato "Eternal Tempest" ha segnalato che la sua GPU Intel Arc A380 ha ottenuto un aumento di velocità pari a 150 MHz in termini di base clock. Si tratta di una notizia non confermata, ma se così fosse...

Analisi: freniamo un po' l'entusiasmo

Non si può negare che 150 MHz siano un bel boost per una scheda grafica di questo livello; il problema è che si tratta di un singolo report. Abbiamo cercato un po' in rete, ma non siamo riusciti a trovare altre segnalazioni a supporto di tale ipotesi, motivo per cui non ci sentiamo di dire con certezza che i driver aumentano effettivamente il base clock delle GPU Intel.

Potrebbe trattarsi di un caso isolato o di un'anomalia con il driver (su Reddit sono stati segnalati casi in cui il nuovo driver grafico regola anche la velocità della ventola, con conseguenti bug).

A prescindere dal presunto aumento di velocità, il driver fornisce un miglioramento davvero impressionante per alcuni giochi molto popolari, come indicato sopra. Questo fa ben sperare, soprattutto se si considera l'esperienza di Intel in ambito driver.

Inoltre, sebbene molti dei guadagni di frame rate riguardano giochi più vecchi, ma anche i titoli contemporanei hanno visto un netto aumento prestazionale.

Visti i prezzi sempre più convenienti, le GPU Arc stanno diventando sempre più convenienti imponendosi come valide alternative alle concorrenti AMD e Nvidia nel segmento di fascia bassa per il gaming in 1080p. Chissà, tra qualche tempo potremmo anche inserirle nella nostra guida alle migliori schede video.

Ora è possibile acquistare la ASRock A750 8GB Challenger a meno di 250€ e la A770 8GB Phantom Gaming è scesa più volte sotto i 300€ (anche se di poco), prezzi tutt'altro che esorbitanti considerando la VRAM e le prestazioni delle schede in questione (ma anche tenendo a mente i possibili margini di miglioramento). Per la variante da 16 GB di quest'ultima sono ancora necessari circa 450€, una cifra sicuramente meno accessibile che rimane super competitiva se si guarda alle offerte della concorrenza.