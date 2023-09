Intel Meteor Lake: non solo laptop, arrivano anche le versioni desktop!

Come un fulmine a ciel sereno, Intel ha appena confermato che i processori Meteor Lake saranno disponibili anche per i PC desktop.

Come indicato da VideoCardz, Michelle Johnston Holthaus, vicepresidente e direttore generale del Client Computing Group di Intel, ha rivelato la notizia nell'ambito di un'intervista rilasciata a PC World su YouTube.

PC World ha chiesto a Holthaus se ci sarà una versione desktop di Meteor Lake, e il vicepresidente ha risposto senza giri di parole: "Il desktop arriverà nel 2024".

Holthaus, dopo aver dato ulteriormente conferma dell'arrivo delle varianti Desktop delle CPU Meteor Lake, ha detto: "Voglio una famiglia di processori da cima a fondo per entrambi i segmenti [desktop e laptop]".

Sapevamo che Meteor Lake sarebbe arrivato sui portatili a dicembre, come annunciato da Intel al recente evento Innovation, ma non si era mai parlato di Meteor Lake per desktop, almeno fino ad ora.

Analisi: una meteora che sfreccia verso il desktop

Qualche mese fa, le voci di corridoio sostenevano che le CPU Meteor Lake sarebbero state realizzate anche per desktop e non solo in versione laptop. Nonostante fossero emerse delle unità di prova per PC desktop, l'impeto di queste voci è sembrato svanire e, in tempi più recenti, si pensava che Intel avesse abbandonato qualsiasi progetto Meteor Lake per desktop.



Chiaramente non è andata così, anche se ci sarà da aspettare ancora un po' per vedere i primi Meteor Lake per PC, mentre i chip per i dispositivi mobili debutteranno quest'anno.

Per quanto riguarda i desktop, l'immediata prospettiva next-gen è costituita dai processori Raptor Lake Refresh, che verranno presentati insieme ai Meteor Lake per i portatili. In seguito, stando a quanto si evince dalle parole della Holthaus, i processori Meteor Lake per desktop arriveranno a un certo punto nel 2024. Tuttavia, l'anno prossimo Intel dovrebbe presentare anche le prime CPU Arrow Lake destinate al segmento desktop.

Ciò lascia aperta la prospettiva che le CPU Arrow Lake di fascia più alta vengano lanciate insieme a Meteor Lake di fascia più bassa su desktop - le voci su Meteor Lake desktop hanno sempre insistito sul fatto che si tratterà di processori Core i5/i3 (o qualunque sia lo schema di denominazione che Intel adotterà).

L'altra possibilità è che Meteor Lake desktop venga lanciato relativamente presto nel 2024 e che riempia il vuoto tra Raptor Lake Refresh (che è imminente - si suppone che arrivi a ottobre) e Arrow Lake alla fine del 2024. Questa roadmap potrebbe sembrare piuttosto convulsa, a meno che Intel non stia pensando di posticipare Arrow Lake. Del resto quest'ultima ipotesi è stata contraddetta dalle recenti affermazioni di Intel che ha dichiarato di essere in linea con la roadmap prestabilita.

Per fare il punto della situazione possiamo dire che le CPU Meteor Lake per desktop sono processori di fascia medio/bassa che arriveranno nel 2024 in una data non ben definita, a qualche mese di distanza dal lancio delle varianti laptop che dovrebbero essere disponibili su alcuni portatili entro la fine del 2023.