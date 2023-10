Apple M3 Pro: tutto quello che sappiamo

Il chip Apple M3 Pro è stato presentato a sorpresa durante l'evento Apple Scary Fast del 30 ottobre e sembra essere uno dei processori più interessanti mai prodotti da Apple.

L'arrivo del chipset M3 Pro ci ha stupito visto che molte delle indiscrezioni lo davano in uscita non prima del 2024 e la variante standard del chip M3 non era ancora stata annunciata.

Cosa sappiamo dell'aggiornamento del chip Apple M2 Pro? Molto, a quanto pare, quindi andiamo a scoprirlo.

Apple M3 Pro: Dritti al punto

Che cos'è? Il successore del chip M2 Pro

Il successore del chip M2 Pro Quando sarà disponibile? Già disponibile in pre ordine, spedizioni dal 7 novembre

Già disponibile in pre ordine, spedizioni dal 7 novembre Quanto costa? Non verrà venduto separatamente, lo troveremo a bordo di MacBook Pro 14" M3 Pro e MacBook Pro 16" M3 Pro.

(Image credit: Apple)

Apple M3 Pro: Data di uscita

Il chip Apple M3 Pro non verrà venduto separatamente ma lo troveremo a bordo dei nuovi Apple MacBook Pro M3 da 14 pollici con M3 Pro e Apple MacBook Pro M3 da 16 pollici disponibili per il preordine dal 30 ottobre 2023.

Sebbene sia possibile effettuare i preordini fin da ora, bisognerà attendere circa una settimana per poter mettere le mani sui nuovi portatili Apple con chip Apple M3 Pro, poiché i nuovi modelli di MacBook Pro inizieranno a essere spediti martedì 7 novembre.

Dopo il 7, i modelli MacBook Pro da 14 e 16 pollici con M3 Pro saranno regolarmente disponibili per l'acquisto in tutti gli Apple Store e presso i rivenditori autorizzati.

Apple M3 Pro: Prezzo

Il chip Apple M3 Pro non sarà acquistabile separatamente ma alimenterà i nuovi modelli di MacBook Pro da 14 e 16 pollici. L'Apple MacBook Pro da 14 pollici con M3 Pro parte da 2.599€ e il MacBook Pro da 16 pollici con M3 Pro parte da 3.099€.

Non si sa ancora se il Mac mini riceverà l'M3 Pro, ma considerando che è possibile acquistare il Mac mini con l'M2 Pro siamo abbastanza certi che il nuovo chipset arriverà anche sul mini PC Apple.

(Image credit: Future / Apple)

Apple M3 Pro chip: Specifiche e prestazioni

Il nuovo Apple M3 Pro presenta alcuni miglioramenti evidenti rispetto all'Apple M2 Pro.

Innanzitutto, non c'è l'opzione della CPU a 10 core, ma solo una CPU a 12 core, con sei core per le prestazioni e sei core per l'efficienza. Supporta fino a 36 GB di memoria unificata, 4 GB in più rispetto all'M2 Pro.

Per quanto riguarda le prestazioni, secondo Apple l'M3 Pro avrà prestazioni single core migliori del 30% rispetto all'Apple M1 Pro e, anche con questi miglioramenti delle prestazioni, l'M3 Pro dovrebbe garantire la stessa durata della batteria dell'M2 Pro grazie ai miglioramenti dell'efficienza del SoC.

Il miglioramento più importante arriva però dalla GPU a 18 core che lo rende il primo chip Apple a supportare il ray-tracing accelerato via hardware, il mesh shading e una tecnologia che Apple chiama Dynamic Caching.

Quest'ultima alloca la memoria per le attività ad alta intensità di lavoro della GPU esattamente in base alle esigenze del processo, il che significa che l'allocazione della memoria è molto più efficiente e consente di ottenere prestazioni complessivamente migliori.

Naturalmente li metteremo alla prova quando avremo uno dei nuovi modelli di MacBook Pro da recensire ma le premesse sono ottime.