Ho trovato una dock USB-C che è praticamente un'opera d'arte

Chiunque usi un computer portatile recente sa che le porte disponibili sono poche. Un paio di USB-C, a volte una HDMI, qualche volta una USB-A, più raramente un lettore di memory card. Se si "vive di solo portatile" magari non è un problema, ma se vuoi collegare stampanti, schermi, mouse e così via .. beh allora sì che magari diventa un problema.

Per questo negli ultimi anni abbiamo aggiunto un nuovo accessorio, cioè la docking stations USB-C, detta anche "dock USB-C" per gli amici. Sono oggetti relativamente semplici da capire: siccome la porta USB-C sul computer è molto veloce (fino a 10 GBps) e porta anche molta potenza elettrica, puoi usare una sola porta per collegare tutto.

Quindi colleghi la tua bella dock USB-C e lì poi hai delle porte extra. Ecco, ma se volete il non plus ultra delle dock USB-C, allora dovete prendere la Dockcase Smart USB-C Hub 10-i-1 Explorer Edition. Il nome non è un granché, devo ammetterlo, ma per tutto il resto è una gran cosa.

Questa dock nasce come progetto Kickstarter e costa159 dollari, ma potete sostenere il progetto averla ora per un prezzo molto più basso.

Ok, non è poco e sicuramente su Amazon trovate delle dock USB-C che costano me.Ma questa una lista impressionante di caratteristiche:

Lettore di memory card, 2 formati

2x USB-A da 480 MBps, una per lato

USB-A da 10 Gbps (Thunderbolt)

USB-C da 10 Gbps (Thunderbolt)

Pass-through Alimentazione fino a 100 watt

Uscita video HDMI 8K/30 Hz

Uscita video HDMI 4K/120Hz

Connettore LAN Ethernet Gigbit

Schermo di controllo

cavo USB-C incluso, fino a 100W e 10 Gbps

Stabilizzazione DPHD

Doppia modalità video





Image 1 of 10 (Image credit: Dockcase) (Image credit: Dockcase) (Image credit: Dockcase) (Image credit: Dockcase) (Image credit: Dockcase) (Image credit: Dockcase) (Image credit: Dockcase) (Image credit: Dockcase) (Image credit: Dockcase) (Image credit: Dockcase)

In altre parole, la Dockcase Smart USB-C Hub 10-in-1 Explorer Edition ha tutto quello che potrebbe avere una docking station USB-C al giorno d'oggi.

Oltre a una dotazione impressionante, questa dock USB-C ha anche uno schermo di controllo per una visione "al volo" delle cose collegate. Premendo il pulsante apposito, poi, è possibile visualizzare diverse pagine sullo schermo, per monitorare lo stato dei dispositivi collegati o anche per riavviare la docking station. Dockcase ha prodotto un documento per spiegare tutte le funzionalità di questo schermo, che ovviamente non è solo uno schermo.

Ciliegina sulla torta, è un oggetto bellissimo Realizzata in vetro e metallo, vanta un pannello superiore trasparente che permette di vedere i componenti all'interno. Ne risulta un oggetto dal sapore post industriale, che potreste desiderare anche solo per abbellire il vostro ufficio.

Un oggetto di cui ci si innamora facilmente, ma che sa anche essere utilissimo. Impossibile chiedere di meglio.