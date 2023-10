Ora Google Bard risponde alle domande in tempo reale come ChatGPT e Bing Chat

I chatbot AI come ChatGPT, Bing Chat e Google Bard continuano a migliorare e l'assistente intelligente di Google ha recentemente ricevuto un aggiornamento importante. Ora il Bardo di Google può rispondere all'utente in tempo reale, se lo si desidera.

Per chi non lo avesse notato, finora Bard aveva bisogno di un momento di riflessione prima di rispondere alle domande che gli venivano poste. Questo a differenza di ChatGPT e Bing Chat, che producono testo in tempo reale mentre la risposta è ancora in fase di elaborazione.

Ora anche Google Bard è in grado di farlo per impostazione predefinita. L'aggiornamento è stato individuato da 9to5Google e lo abbiamo già provato, anche se il changelog di Bard non è ancora stato aggiornato.

Dopo aver applicato la modifica, si dovrebbe visualizzare un messaggio sullo schermo quando si carica Bard su una pagina web. Se si desidera tornare alla modalità precedente è necessario fare clic sull'icona a forma di ingranaggio nell'angolo in alto a destra e, una volta completata l'operazione, scegliere "Ripeti".

Stesso bot, nuova modalità di risposta

Questo cambiamento è solo estetico: non c'è alcuna differenza per quanto riguarda le risposte che si ottengono dall'intelligenza artificiale di Google Bard. Tuttavia, la risposta in tempo rende la conversazione più "umana", anche se si tratta sempre dello stesso bot.

Il fatto che Bard funzioni in questo modo significa anche che è possibile interrompere la risposta prima che sia terminata, ad esempio se si è formulata male la richiesta o la domanda, oppure se si nota che Bard non sta rispondendo nel modo giusto.

È interessante che Bard stia copiando il modo in cui ChatGPT e Bing Chat (alimentato da ChatGPT) hanno sempre funzionato, anche se in fin dei conti gli assistenti AI vengono giudicati in base alla qualità delle loro risposte, piuttosto che al modo in cui rispondono.

Come accadeva in precedenza, quando Google Bard ha finito di rispondere è possibile visualizzare le risposte alternative tramite il link "Visualizza altre bozze" in alto a destra. È anche possibile fare clic sul pulsante di scorrimento in basso per modificare la risposta (ad esempio, renderla più breve o più semplice).