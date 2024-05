L'aggiornamento gratis di ChatGPT-4o è in arrivo: ecco come provarlo

ChatGPT ha appena ricevuto uno dei suoi più grandi aggiornamenti finora, grazie a una serie di nuove funzionalità - alimentate da un nuovo modello GPT-4o - che sono state annunciate all'evento "Spring Update". Con il paragone con l'assistente virtuale del film Her di Spike Jonze, vi starete chiedendo quando potrete provarlo: la risposta è un po' complicata.

La buona notizia è che GPT-4o, una nuova versione multimodale di ChatGPT in grado di "ragionare attraverso l'audio, la vista e il testo in tempo reale" (come la descrive l'azienda), è in distribuzione da oggi per tutti, compresi gli utenti gratuiti. Noi l'abbiamo già nel nostro account ChatGPT Plus, anche se in forma limitata: per ora OpenAI ha rilasciato solo i poteri di GPT-4o per quanto riguarda il testo e le immagini, mentre le funzioni vocali e video arriveranno in un secondo momento.

Per trovarlo, basta accedere al proprio account in un browser web e controllare il menu a tendina nell'angolo in alto a sinistra: se si dispone dell'aggiornamento, dovrebbe essere impostato su GPT-4o con un'etichetta che lo definisce "il modello più nuovo e avanzato" di OpenAI (vedi sotto).

L'accesso web al modello GPT-4o è stato risolto, ma che dire delle app ChatGPT per iOS, Android e ora Mac? Sembra che il modello più recente di ChatGPT sia in fase di roll-out un po' più lento. Non abbiamo ancora accesso a GPT-4o su iOS o Android e la nuova app di ChatGPT per Mac è ancora in fase di sviluppo (e non era ancora disponibile al momento della stesura del presente documento).

(Image credit: Future / OpenAI)

Il 13 maggio OpenAI ha dichiarato che "l'applicazione per macOS è stata distribuita agli utenti Plus a partire da oggi" e che sarà resa "più ampiamente disponibile nelle prossime settimane". Stranamente, i fan di Windows sono stati snobbati e lasciati fuori dalla festa dell'app desktop di ChatGPT, ma OpenAI afferma che "abbiamo in programma di lanciare anche una versione per Windows nel corso dell'anno".

Quando arriva il nuovo assistente vocale?

Le parti più impressionanti della demo GPT-4o di OpenAI sono state senza dubbio il parlato in tempo reale e i trucchi basati sulla visione che permettono al modello di "vedere" e chattare contemporaneamente.

Sfortunatamente, sembra che dovremo aspettare ancora un po' prima che questi aspetti si diffondano. OpenAI afferma che gli sviluppatori possono "ora accedere a GPT-4o nell'API come modello di testo e visione", il che differisce dalle capacità basate sulle immagini della versione rilasciata agli utenti gratuiti e a pagamento a partire da ieri.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ogni giorno ultime notizie, recensioni, opinioni, analisi, offerte e altro ancora dal mondo della tecnologia. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Per quanto riguarda i trucchi vocali, OpenAI afferma che "nelle prossime settimane lancerà una nuova versione della modalità vocale con GPT-4o in alfa all'interno di ChatGPT Plus". E che "abbiamo in programma di lanciare il supporto per le nuove funzionalità audio e video di GPT-4o a un piccolo gruppo di partner fidati nelle API nelle prossime settimane".

Questo è un po' vago e significa che alcuni dei trucchi più interessanti di GPT-4o per ora sono disponibili solo per i tester e gli sviluppatori tra gli utenti a pagamento di ChatGPT. Ma questo è anche comprensibile: la tecnologia che alimenta le demo di GPT-4o di OpenAI ha probabilmente richiesto una notevole potenza di calcolo, quindi un'implementazione più ampia potrebbe richiedere tempo.

Questo è un po' frustrante per coloro che non vedono l'ora di parlare con l'assistente incredibilmente allegro e intelligente alimentato da GPT-4o nelle varie dimostrazioni di OpenAI. Se non li avete ancora visti, vi suggeriamo di dare un'occhiata ai vari video dimostrativi di GPT-4o sul sito di OpenAI, che includono due assistenti AI che cantano tra loro e ChatGPT che aiuta qualcuno a prepararsi per un colloquio.

Ma il lato positivo è che GPT-4o sarà sorprendentemente disponibile sia per gli utenti gratuiti che per quelli a pagamento e, anche se il lancio completo di tutti i trucchi che OpenAI ha mostrato in anteprima potrebbe richiedere un po' di tempo, la promessa c'è sicuramente. Ora si tratta di vedere come Google risponderà al Google I/O 2024: ecco come sintonizzarsi sull'evento in diretta.