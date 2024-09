Ammettiamolo, nessuna AI è completa finché non ha una voce, e ora Meta AI ne ha una ed è pronta a interagire con voi sulla vostra piattaforma preferita, tra cui WhatsApp, Facebook, Instagram e Messenger.

Un dipendente di Meta mi ha detto che il microfono del telefono era acceso, che Meta stava ascoltando e che io ero in piedi davanti a lui a parlare.

"Quindi posso semplicemente parlargli?". Chiesi.

Meta intervenne: "Sì, puoi farlo. Sono qui per aiutarti. Dica cosa le passa per la testa e farò del mio meglio per aiutarla."

Improvvisamente confuso, non riuscivo a pensare a una domanda, così chiesi a Meta AI se sapesse dove si trova New York, e subito mi diede una risposta dettagliata.

Mentre Meta AI parlava, l'ho interrotta e le ho detto che stavo pensando di trasferirmi lì, ma non sapevo quale fosse il posto migliore.

"È emozionante", rispose Meta AI e iniziò a delineare i cinque Burroughs della città. Ho interrotto di nuovo e ho detto a Meta AI che stavo considerando Manhattan.

Senza perdere un colpo, Meta AI ha detto che Manhattan è caratterizzata dalla diversità.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Tutto ciò che Meta AI diceva appariva anche in forma di testo sullo schermo.

Ho chiesto a Meta AI se secondo lei potevo comprare un appartamento ad Harlem per meno di 500.000 dollari. Con mia sorpresa, ha risposto di sì e mi ha fornito esempi dettagliati.

A questo punto, c'erano un po' troppe interferenze sonore e Meta AI non mi ha sentito quando ho chiesto informazioni su una ditta di traslochi o quando ho chiesto di smettere di rispondere. Sembrava davvero che si divertisse a passare in rassegna le opportunità dei condomini di Harlem.

Spegnendo per un attimo l'altoparlante, siamo riusciti a riprendere il controllo dell'intelligenza artificiale di Meta, che mi ha fornito rapidamente le capacità di un'azienda di traslochi.

Anche con l'inconveniente finale, si è trattato di una dimostrazione impressionante. Le funzionalità vocali di Meta AI sono intelligenti, capiscono il contesto e sono in grado di cambiare discorso in caso di interruzione.

Le funzionalità vocali di Meta AI sono in fase di lancio negli Stati Uniti, in Canada, Australia e Nuova Zelanda, ma è ovvio che prima o poi arriveranno anche da noi.