Google potenzia la memoria di Gemini anche per gli utenti free

Google ha aggiunto la memorizzazione delle informazioni personali alla versione gratuita di Gemini, appena poche settimane dopo aver introdotto questa funzione per gli abbonati a Gemini Advanced.

La capacità di ricordare informazioni è una delle funzionalità più utili per un chatbot IA, rendendo l’interazione molto più personalizzata. ChatGPT offre questa possibilità da circa un anno, quindi Google arriva in ritardo, ma rendere subito disponibile la funzione di memorizzazione per tutti gli utenti di Gemini è senza dubbio una mossa intelligente.

Parlare con un amico

La funzione "Saved info" evita di dover ripetere ogni volta a Gemini dettagli personali come i nomi dei tuoi figli o il tuo lavoro, rendendo le conversazioni molto più naturali.

Ad esempio, se sto scrivendo un libro, posso chiedere a Gemini di ricordarlo, insieme ad alcune informazioni chiave. In futuro, potrò semplicemente riferirmi a esso come "il mio libro", e l’IA saprà subito di cosa si tratta e a quale pubblico è rivolto, senza bisogno di spiegazioni ripetute. Questo rende l’interazione molto più fluida, quasi come parlare con un amico.

Se usi Gemini da un po’, sia tramite app su smartphone che browser, sai già che è un chatbot potente, al pari di ChatGPT. Inoltre, offre la possibilità di parlare a voce grazie a Gemini Live, che include 10 diverse voci, rendendo l’esperienza ancora più simile a una vera conversazione.

Gemini Live richiede un abbonamento a Gemini Advanced su iPhone, ma gli utenti Android possono accedervi gratuitamente.

Gratuito vs Avanzato

Con un abbonamento a Gemini Advanced, la memorizzazione delle informazioni funziona sia nell’interfaccia standard del chatbot, sia in Gemini Live. Per far ricordare qualcosa a Gemini, basta dire o scrivere "Ricorda che" o "Tieni a mente", seguito dalle informazioni da salvare.

Gli utenti con un account gratuito noteranno ora che la funzione "Saved info" è stata aggiunta all'interfaccia web, permettendo di utilizzarla come gli abbonati a Gemini Advanced. Tuttavia, al momento non sembra ancora disponibile sull’app mobile per gli utenti free, anche se probabilmente verrà rilasciata nei prossimi giorni.

Inoltre, Gemini non è obbligato a ricordare per sempre ciò che gli dici. Per cancellare qualcosa dalla memoria, basta scrivere o dire, ad esempio: "Dimentica tutto ciò che ti ho detto sul mio romanzo di fantascienza". In alternativa, è possibile gestire le informazioni salvate accedendo alla pagina "Saved info", disponibile toccando la propria immagine del profilo.

A questo punto, potresti chiederti se valga ancora la pena sottoscrivere Gemini Advanced tramite Google One AI Premium, che costa circa 18,50€ / 19,99$ / 31€ al mese. Molte funzionalità premium sono state trasferite alla versione gratuita, compreso l’uso del modello Gemini 2.0 Flash LLM. Tuttavia, il servizio a pagamento offre l’accesso a modelli avanzati, come Gemini 2.0 Experimental, e ulteriori vantaggi legati alla potenza di elaborazione.