Google One AI Premium ora include NotebookLM Plus senza costi aggiuntivi e sconti per studenti

Google ha aggiunto NotebookLM Plus all'abbonamento Google One AI Premium... Gli utenti avranno accesso a strumenti avanzati per organizzare e sintetizzare informazioni.

Gli studenti ricevono uno sconto del 50% sull'abbonamento... Un'opportunità per rendere più accessibili le funzionalità AI avanzate.

Google One AI Premium offre l'accesso ai migliori modelli Gemini... Garantendo prestazioni superiori nell'elaborazione e generazione di contenuti.

Google ha lanciato uno sconto del 50% per gli studenti sulla sua sottoscrizione Google One AI Premium, ma la vera sorpresa è che sta includendo senza costi aggiuntivi NotebookLM Plus, uno dei miei strumenti AI preferiti.

Quando ho scoperto NotebookLM, ha completamente rivoluzionato il mio modo di lavorare. Questo strumento genera un podcast basato sulle fonti che gli fornisci, come documenti PDF, video di YouTube o articoli. Il risultato è un podcast con voci AI così realistiche che sembra di ascoltare due persone reali discutere sull'argomento scelto.

Velocizzare l'apprendimento

All'inizio pensavo fosse solo un espediente interessante – ascoltare voci AI indistinguibili da quelle umane ha il suo fascino – ma di recente mi sono reso conto di quanto NotebookLM possa essere utile per apprendere nuovi argomenti. Le sue sintesi audio permettono di assimilare le informazioni più velocemente, il che è particolarmente vantaggioso per chi legge lentamente o semplicemente non ama farlo. Invece di sfogliare testi, puoi ascoltare un podcast su misura con i contenuti di cui hai bisogno, anche in momenti in cui leggere non sarebbe possibile. Per gli studenti, costretti a elaborare enormi quantità di informazioni in tempi brevi, questo strumento può diventare indispensabile.

NotebookLM è accessibile gratuitamente, ma con delle limitazioni, mentre la versione avanzata, NotebookLM Plus, ora inclusa nella sottoscrizione Google One AI Premium, offre molte più funzionalità. Le differenze principali riguardano una maggiore capacità di generare panoramiche audio, un numero quintuplicato di quaderni e fonti per ciascun progetto. Inoltre, la versione Plus consente di personalizzare stile e tono, oltre a permettere la condivisione dei contenuti creati.

(Image credit: Google)

Oltre a NotebookLM Plus, la sottoscrizione Google One AI Premium offre una serie di vantaggi aggiuntivi, tra cui Gemini Advanced, che garantisce limiti di utilizzo più elevati e l’accesso a modelli linguistici avanzati come Deep Research. Inoltre, integra Gemini direttamente in Gmail, Documenti e altre applicazioni. Senza dimenticare i ben 2 TB di spazio di archiviazione inclusi.

L'abbonamento Google One AI Premium ha un costo di 19,99 € al mese. Questo piano include 2 TB di spazio di archiviazione su Google Drive, Foto e Gmail, oltre all'accesso a Gemini Advanced e alla sua integrazione in Gmail, Documenti e altre app Google. Ora, con l'aggiunta di NotebookLM Plus senza costi extra, l'offerta diventa ancora più completa.