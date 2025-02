Gemini è la risposta di Google nella corsa all'intelligenza artificiale. Rivale di ChatGPT, è un chatbot basato su un potente modello AI.

Disponibile online e tramite app per smartphone, Gemini può aiutare con ricerche sul web, generazione di immagini e si integra con diversi servizi cloud di Google per un'assistenza contestuale.

L'uso di Gemini è gratuito e il modello continua a migliorare nel tempo. Con nuove funzionalità in arrivo nel 2025, ecco cosa può fare Gemini e se vale la pena pagare per Gemini Advanced.

Queste informazioni sono aggiornate a febbraio 2025. Gli strumenti di intelligenza artificiale vengono aggiornati frequentemente ed è possibile che alcune funzionalità siano cambiate da quando è stato scritto questo articolo. Alcune funzioni potrebbero essere disponibili solo in determinati paesi.

Che cos'è Google Gemini?

Gemini è il nome collettivo che comprende diversi componenti che costituiscono l'offerta AI di Google. Tutti sono basati su un grande modello linguistico, rilasciato come Gemini a dicembre 2023. Il chatbot dell’azienda, precedentemente chiamato Bard, è stato inglobato sotto il marchio Gemini a febbraio 2024. Esiste anche Gemini per Workspace, che sfrutta il modello AI per migliorare la produttività su cloud.

Alla base, Gemini è un modello multimodale capace di elaborare testo, codice, audio e immagini. Ne esistono diverse versioni, a seconda di come si accede al servizio: il chatbot web utilizza Gemini Flash, mentre gli abbonati paganti hanno accesso al più potente Gemini Ultra. C’è anche Gemini Nano per l’elaborazione AI direttamente sui dispositivi.

Per cosa si può usare Google Gemini?

Per la maggior parte degli utenti, Gemini è meglio considerato come un'alternativa a ChatGPT. Come chatbot AI, è in grado di fornire risposte contestualizzate e ragionate a domande in linguaggio naturale. Può rispondere a domande, scrivere codice e riassumere articoli. Inoltre, permette di generare immagini a partire da semplici descrizioni grazie al modello di conversione testo-immagine Google Imagen 3.

Come ChatGPT, permette interazioni conversazionali, consentendo di porre domande di follow-up all’interno dello stesso thread. Essendo connesso al web, può anche fornire riepiloghi avanzati delle ricerche, attingendo informazioni in tempo reale dalle fonti online.

Gemini è disponibile anche su dispositivi mobili: scaricando l’app per iOS o Android, si può interagire con l'AI direttamente dallo smartphone. L’integrazione con altre app Google consente di accedere ai dati da Gmail e Google Maps. L’app include la funzione Live, che permette di interagire in tempo reale con Gemini tramite la voce. Per gli utenti Android, può anche sostituire Google Assistant.

Di recente, Google ha introdotto la possibilità per tutti gli utenti di condividere documenti con Gemini per analisi e feedback. Alcuni utenti di Workspace possono inoltre accedere a Deep Research, uno strumento avanzato per report dettagliati.

Per cosa non si può usare Google Gemini?

Come la maggior parte dei migliori chatbot AI, Gemini impone restrizioni sui tipi di contenuti che può generare. Evita, ad esempio, la violazione del copyright e il materiale offensivo. Inoltre, presenta limiti in alcune capacità specifiche: pur potendo generare codice, non è uno strumento completo per lo sviluppo software.

Gemini soffre anche delle stesse problematiche di altri chatbot, in particolare la possibilità di fornire risposte inaccurate. Può infatti generare informazioni errate o inventate, un fenomeno noto come "allucinazione". Per questo motivo, non può essere considerato uno strumento di ricerca affidabile al 100%.

Quanto costa Google Gemini?

La versione standard di Gemini è gratuita e disponibile online e tramite app mobili. Attualmente utilizza il modello Gemini 2.0, con tre varianti selezionabili a seconda che serva assistenza generica, ragionamento multi-step o integrazione con YouTube, Maps e Search.

Esiste anche un'opzione a pagamento chiamata Gemini Advanced, inclusa nel Google One AI Premium Plan al costo di 19,99 dollari / 18,99 sterline / 32,99 dollari australiani al mese. Questo piano offre accesso ai modelli AI più recenti di Google, nuove funzionalità e limiti di elaborazione più elevati (consentendo, ad esempio, di caricare documenti PDF fino a 1.500 pagine). Inoltre, include l'integrazione avanzata di Gemini nei servizi cloud di Google, come Gmail, Docs, Slides e Meet.

Dove si può utilizzare Google Gemini?

Gemini è accessibile online tramite quasi tutti i browser, visitando il sito gemini.google.com, dove è possibile interagire con il chatbot nella sua versione web.

È disponibile anche come app per smartphone su iOS e Android, offrendo le stesse funzionalità della versione web, con l’aggiunta della possibilità di utilizzare la modalità Live con Gemini.

Google Gemini è un buon prodotto?

Nella nostra prova pratica di Gemini su uno smartphone Android, lo abbiamo trovato un’alternativa realmente utile a Google Assistant. Abbiamo riscontrato alcuni bug iniziali, ma molti di questi sono stati risolti nel tempo, con l’aggiunta di nuove funzionalità. Abbiamo apprezzato la sua integrazione con app come Maps e Gmail, oltre alla capacità di stimolare la creatività nel dialogo, anche se la sua simulazione di umanità può risultare forzata.

In una recensione più recente di Gemini 2.0 Flash, abbiamo trovato il modello più veloce, intelligente e preciso rispetto alle versioni precedenti, rendendolo uno strumento ancora più valido. Le sue risposte ci sono sembrate chiare, concise e creative.

C’è ancora margine di miglioramento. Gemini non è esente da errori e alcune recensioni hanno segnalato che il modello può fraintendere alcuni dettagli nelle richieste. Tuttavia, l’AI di Google ha molte potenzialità, soprattutto grazie alle prestazioni in tempo reale di Gemini Live.

Utilizzate Google Gemini se...

Volete un chatbot gratuito sul vostro telefono

Google Gemini è un chatbot AI avanzato disponibile gratuitamente su iOS e Android, con integrazione in altre app Google come Gmail. Utilizzarlo su smartphone offre più funzionalità rispetto alla versione web.

Volete conversazioni vocali in tempo reale

Gemini Live su mobile consente di dialogare con l’AI di Google tramite voce, offrendo un’interazione più naturale e fluida, lasciando le mani libere per altre attività.

Non utilizzate Google Gemini se...

Avete bisogno di informazioni completamente accurate

Gemini è efficace nel reperire dati in tempo reale dal web, ma può comunque restituire informazioni inesatte o inventare dettagli. L’accuratezza sta migliorando, ma è sempre consigliabile verificare i risultati.

Avete bisogno di uno strumento AI completamente sviluppato

Nonostante le sue capacità, Gemini è ancora in fase di sviluppo. Nuove funzionalità e integrazioni sono in arrivo, ma al momento è necessario accettare alcune limitazioni nell’uso del chatbot di Google.

Altre considerazioni