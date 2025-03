Gemini Deep Research diventa ancora più intelligente (e ora è gratis per tutti)

L'upgrade a 2.0 Flash Thinking rende lo strumento di ricerca di Gemini ancora più potente

Deep Research migliora nel ragionamento, nell'analisi e nella creazione di report dettagliati

Ora Gemini Deep Research è gratuito per tutti, con accesso esteso per gli utenti Advanced

Google ha annunciato oggi un importante aggiornamento per Gemini Deep Research, rendendolo ancora più potente grazie al nuovo Flash 2.0 Thinking Experimental. Oltre a migliorare le sue capacità di analisi, il tool diventa completamente gratuito per tutti, offrendo agli utenti di tutto il mondo l’accesso a un’AI avanzata per la ricerca.

Google afferma che l’upgrade potenzia tutte le fasi della ricerca, dalla pianificazione e raccolta di informazioni fino all’analisi e alla creazione di report dettagliati. I risultati saranno quindi più completi e strutturati. Inoltre, Gemini ora mostrerà i suoi processi di ricerca in tempo reale, permettendo agli utenti di seguire passo dopo passo le informazioni analizzate.

Tutti gli utenti possono provare Gemini Deep Research gratuitamente, mentre chi utilizza Gemini Advanced avrà un accesso ancora più ampio, con la possibilità di sfruttare il tool più frequentemente. L’assistente AI di Google, simile a ChatGPT, si sta rapidamente affermando come uno dei migliori strumenti AI sul mercato da quando è stato lanciato a dicembre.

Perché tutti dovrebbero provare la ricerca di Gemini

Abbiamo testato a fondo Gemini Deep Research sin dal suo lancio e siamo rimasti davvero colpiti dai progressi dell’AI nella ricerca autonoma. Il punto di forza di questo strumento è la sua semplicità d’uso, che lo rende perfetto anche per richieste quotidiane, come ad esempio: "Trova le migliori scarpe da corsa economiche che non siano brutte e spiegami perché sono valide."

A differenza di ChatGPT Deep Research, disponibile solo per gli utenti Plus che pagano 20 dollari al mese, Google ha scelto di rendere Gemini Deep Research completamente gratuito. Un enorme vantaggio per chi vuole provare un AI avanzato senza spendere nulla. Non hai nulla da perdere: provalo e scopri perché sta facendo tanto parlare di sé.

Oltre a questo aggiornamento, Gemini riceve oggi un’altra importante novità: ora, se lo desideri, l’AI potrà accedere alla cronologia delle tue ricerche su Google per fornirti risposte più personalizzate. Tutte queste nuove funzionalità sono in fase di rilascio da oggi, quindi tieni d’occhio il tuo Gemini client per provare subito le novità!