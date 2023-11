Due IA hanno concluso un contratto senza interventi umani

L'intelligenza artificiale ha dimostrato la capacità di negoziare autonomamente un contratto con un'altra intelligenza artificiale senza alcun coinvolgimento umano.

L'azienda britannica Luminance ha sviluppato un sistema di intelligenza artificiale basato su un grande modello linguistico (LLM) proprietario per analizzare e modificare automaticamente i contratti. Gli LLM sono un tipo di algoritmo in grado di elaborare e generare linguaggi di uso generale.

Jaeger Glucina, capo del personale e amministratore delegato di Luminance, ha dichiarato che la nuova IA dell'azienda, addestrata dal punto di vista legale, mira a eliminare gran parte delle pratiche burocratiche che gli avvocati devono completare quotidianamente.

Nella dimostrazione, tenutasi presso gli uffici di Luminance a Londra, i negoziatori dell'intelligenza artificiale si confrontano su un accordo di non divulgazione, o NDA, che una parte vuole far firmare all'altra. Gli accordi di non divulgazione sono un problema per la professione legale, anche perché impongono limiti di riservatezza molto severi e richiedono un lungo esame.

Ci sono due avvocati su entrambi i lati del contratto: Il consulente legale generale di Luminance e il consulente legale generale di uno dei clienti di Luminance, la società di ricerca ProSapient. Due monitor su entrambi i lati della stanza mostrano le foto degli avvocati coinvolti, ma le forze che guidano l'analisi del contratto, ne esaminano il contenuto e formulano proposte sono interamente IA.