ChatGPT ora disponibile su WhatsApp, ecco come funziona

Il decimo giorno dell’iniziativa "12 Days of OpenAI" ha introdotto nuovi modi per interagire con ChatGPT utilizzando una tecnologia tradizionale: il telefono. Ora è possibile comunicare con l’intelligenza artificiale tramite messaggi su WhatsApp o chiamando un numero verde, segnando l’espansione dell’IA anche ai mezzi di comunicazione più classici. Il numero da utilizzare è 1-800-CHATGPT.

Per iniziare una conversazione su WhatsApp, basta inviare un messaggio al numero 1-800-242-8478. Funziona come un normale chatbot su WhatsApp e le risposte sono simili a quelle fornite dalla versione gratuita di ChatGPT sull’app o sul sito web. Tuttavia, alcune funzionalità avanzate, come la ricerca sul web o l’analisi delle immagini, non sono disponibili in questa modalità.

Se invece preferite un’interazione vocale, è possibile chiamare il numero verde 1-800-CHATGPT. Una voce femminile naturale e accogliente risponderà alle vostre domande in tempo reale. L’esperienza ricorda la modalità vocale avanzata di ChatGPT: potete chiedere traduzioni, ricevere consigli o semplicemente fare una chiacchierata su qualsiasi argomento.

Questa iniziativa rende ChatGPT ancora più accessibile, offrendo alternative interessanti per chi preferisce metodi di comunicazione più tradizionali o non ha accesso diretto all’applicazione.

Even if you still you have a phone like this, you can call ChatGPT. (Image credit: Future)

Ricerca AI

Rendere ChatGPT accessibile a livello globale attraverso canali come WhatsApp e un numero di telefono offre evidenti vantaggi in termini di inclusività e diffusione. Questa scelta rispecchia iniziative simili, come il numero telefonico di Google Assistant, pensato per ampliare la portata degli assistenti vocali. È chiaro che OpenAI, così come i suoi concorrenti, punta a integrare l'intelligenza artificiale in quanti più canali di comunicazione possibili. Anche l'idea di collaborare con Apple per arricchire Siri con il modello di ChatGPT sottolinea questa strategia di espansione.

Tuttavia, ci sono alcuni limiti nell'uso di ChatGPT su WhatsApp e via telefono. Su WhatsApp, il numero di messaggi che si possono inviare al chatbot è limitato, anche se OpenAI non specifica il numero esatto. Gli utenti riceveranno un avviso quando si avvicinano al limite giornaliero, per evitare sorprese. Per quanto riguarda le interazioni telefoniche, queste sono limitate a 15 minuti al mese, una restrizione che potrebbe deludere chi sperava in un accesso più ampio. Inoltre, il numero di telefono è attualmente disponibile solo negli Stati Uniti.

L’idea di un numero di telefono per interagire con un’intelligenza artificiale è una sorpresa nostalgica, quasi come scoprire un giocattolo classico sotto l’albero di Natale. Con gli ultimi giorni dell’evento "12 Days of OpenAI" ancora da svelare, ci si aspetta che l’azienda proponga innovazioni più orientate al futuro per chiudere in bellezza questa iniziativa.