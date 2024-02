Apple Vision Pro, il nuovo modello tra circa un anno

Nonostante sia di gran lunga il più avanzato visore per la realtà mista disponibile per i consumatori, è abbastanza chiaro che Apple Vision Pro sia un prodotto "versione 1.0" con molti bug e stranezze. C'è la speranza che la seconda generazione del dispositivo possa risolvere alcuni di questi problemi, ma se speravate in un rapido aggiornamento, abbiamo brutte notizie.

Secondo la newsletter Power On del giornalista di Bloomberg Mark Gurman, il Vision Pro 2 è "probabilmente lontano almeno 18 mesi", e il suo lancio potrebbe avvenire intorno all'agosto 2025. Si tratta di un'attesa piuttosto lunga perché Apple possa risolvere alcuni dei problemi più gravi che affliggono il visore.

Nella nostra recensione di Apple Vision Pro abbiamo trovato molte cose che ci piacciono: la potenza, i controlli e l'esperienza visiva sono davvero impressionanti. Tuttavia, come molti altri recensori, non abbiamo potuto ignorare il peso, la scomoda batteria rimovibile e, naturalmente, il prezzo. Si spera che la seconda edizione possa essere migliorata, quando arriverà.

Secondo alcune indiscrezioni, Apple starebbe lavorando non solo al seguito del visore, ma anche a una versione più economica che ridurrà alcune delle caratteristiche più costose del dispositivo, come l'utilizzo di un chip per iPhone e di display a risoluzione inferiore, per abbassarne il prezzo. Non ci sono notizie su quando questo modello potrebbe arrivare, ma il fatto che Gurman non ne faccia menzione potrebbe suggerire che sarà ancora più avanti del Vision Pro 2.

Cosa possiamo aspettarci?

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Nonostante la delusione che può suscitare una notizia come questa, probabilmente non dovremmo essere troppo sorpresi del ritardo. Data la potenza della tecnologia contenuta nel Vision Pro, è evidente che in background è in corso un'enorme quantità di ricerca e sviluppo. Ci sono voluti molti anni per realizzare il Vision Pro, quindi qualsiasi modifica avrà bisogno di tempo per essere implementata correttamente.

Inoltre, nella newsletter di Gurman si legge che i dipendenti degli Apple Store stanno interrogando ogni persona che restituisce uno dei dispositivi per scoprire i motivi della sua insoddisfazione. Il feedback viene poi inviato alla sede centrale di Apple, presumibilmente per contribuire a migliorare il prodotto in vista di un tentativo di seconda generazione.

Cosa potremmo vedere in questo modello? In base alle indiscrezioni esistenti, ci aspettiamo un chip aggiornato, una maggiore chiarezza visiva e forse un nuovo design per alleviare alcuni dei problemi di peso del dispositivo. Non aspettatevi però un calo di prezzo: il modello più economico serve proprio a questo, e per la prossima versione sembra probabile un prezzo intorno all'attuale prezzo richiesto.