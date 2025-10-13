Apple: nuovi MacBook Pro, iPad Pro M5 e aggiornamento Vision Pro

Tre nuovi prodotti Apple potrebbero arrivare questa settimana, secondo un nuovo report

Tutti e tre dovrebbero includere il chip M5, insieme ad alcuni altri cambiamenti

Le voci suggeriscono che Apple pianifica di lanciare altri prodotti all'inizio del 2026

A settembre Apple ha presentato i nuovi iPhone, gli Apple Watch e altri prodotti, e ora l'azienda si prepara ai tradizionali lanci di ottobre. Secondo le ultime indiscrezioni, saranno incentrati sul nuovo chip M5, che arriverà su iPad, MacBook e sul visore Vision Pro.

Infatti, il giornalista di Bloomberg Mark Gurman scrive nella sua ultima newsletter Power On che Apple prevede di svelare questi prodotti già questa settimana. Ecco tutte le ultime indiscrezioni per prepararvi al lancio.

1. MacBook Pro M5

(Image credit: Future)

Apple presenta spesso nuovi modelli di MacBook Pro a ottobre, e sembra che anche quest'anno seguirà questa tradizione. Le modifiche previste sono minime, con il nuovo chip M5 come unico cambiamento significativo. Si dice che questo chip offra prestazioni ed efficienza migliori rispetto al chip M4 precedente.

Se speravate in qualcosa di più, però, potreste rimanere delusi. Nonostante le voci suggeriscano che Apple stia lavorando a un MacBook Pro riprogettato con display OLED e chassis più sottile, il suo arrivo non è previsto prima del chip M6.

C'è però un interessante cambio di rotta da parte di Apple riguardo al chip M5: l'azienda potrebbe dividere il lancio delle diverse versioni del chip M5. Il modello M5 potrebbe arrivare questa settimana, mentre i MacBook Pro con chip M5 Pro e M5 Max sono previsti per inizio 2026.

Non è immediatamente chiaro il motivo, ma il sito AppleInsider sostiene di aver parlato con fonti interne ad Apple "che conoscono lo sviluppo di macOS Tahoe e i test hardware" che hanno confermato questa tempistica.

2. iPad Pro M5

(Image credit: Romancev768)

A inizio ottobre il mondo tech è stato scosso dalla notizia che l'iPad Pro M5 non ancora in commercio era stato trapelato a due YouTuber russi, che hanno pubblicato video con unboxing completo ed esame dei dispositivi.

I tablet erano perfettamente funzionanti e sembravano prodotti Apple autentici, anche se non ancora rilasciati, suggerendo un lancio imminente. L'idea è stata rafforzata da un apparente leak di AT&T, dato che il sito web dell'azienda suggerisce che presto sarà possibile preordinare l'iPad Pro M5.

Secondo i test effettuati da uno degli YouTuber, il chip M5 nell'iPad Pro offre prestazioni single-core del 10% più veloci, prestazioni multi-core migliori del 16% e output grafico migliorato del 34% rispetto al chip M4. Presumibilmente, il chip M5 nel MacBook Pro dovrebbe offrire miglioramenti simili. Come per il MacBook Pro, però, si prevede che l'iPad Pro M5 sia un aggiornamento minore del chip e poco altro.

3. Aggiornamento Vision Pro

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Il visore Vision Pro non ha mai raggiunto i risultati sperati da Apple, quindi una seconda generazione riuscirà a raddrizzare le cose? A giudicare dalle voci su questo prodotto, è tutt'altro che garantito, dato che le indiscrezioni suggeriscono che il Vision Pro 2 arriverà con un chip M5 più veloce e una cinghia migliore per renderlo più comodo da indossare a lungo, ma pochi altri cambiamenti.

Sfortunatamente, questo significa che Apple probabilmente non affronterà alcune delle principali preoccupazioni che hanno afflitto il Vision Pro originale. Anche se una nuova cinghia sarebbe gradita, sembra che Apple non ridurrà il peso effettivo del visore. Anche il prezzo sembra essere un punto critico, con un Vision Pro più economico apparentemente posticipato per permettere ad Apple di concentrarsi sui prossimi occhiali per realtà aumentata.

Quindi sono tre i prodotti destinati a ricevere aggiornamenti minori questa settimana, piuttosto che revisioni complete. Ma non sono gli unici dispositivi nella roadmap di Apple: Gurman afferma che sono in arrivo versioni aggiornate di HomePod mini, AirTag e Apple TV, oltre all'iPhone 17e, un MacBook Air M5 e le versioni M5 Pro e M5 Max del MacBook Pro. Potremmo però dover aspettare l'anno prossimo per alcuni di questi prodotti.

