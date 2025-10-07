Apple lancia un grande indizio: il MacBook Pro M5 sta per arrivare

Il MacBook Pro M4 sta esaurendo le scorte sul sito Apple

Questo potrebbe indicare l'imminente lancio del modello M5

Non aspettatevi più di un aggiornamento minore

Il MacBook Pro M5 è stato oggetto di rumor per mesi, ma sembra che il laptop sia finalmente pronto a fare il suo debutto. Secondo un recente report, il prossimo MacBook di Apple potrebbe arrivare già questo mese.

Non sarebbe una sorpresa: Apple lancia spesso nuovi modelli di MacBook Pro in autunno. Ma questa ipotesi non si basa solo su precedenti storici. Il noto insider Mark Gurman ha individuato un indizio rivelatore che suggerisce come Apple si stia preparando al lancio del MacBook Pro M5.

Come notato da Gurman su X, il MacBook Pro da 14 pollici con chip M4 entry-level sta registrando disponibilità "piuttosto limitata" sul sito Apple, con spedizioni ritardate fino al 23-28 ottobre. Questo è spesso un segnale chiave che Apple sta limitando le scorte di un modello in procinto di essere sostituito. Se il MacBook Pro M4 mostra una data di spedizione tra metà e fine ottobre, potrebbe essere quello il momento dell'arrivo dell'edizione M5.

Gurman ha anche notato che l'iPad Pro M4 è ugualmente interessato da basse scorte, e anche questo dispositivo attende un imminente aggiornamento M5. Questo rafforza l'ipotesi che nuovi modelli siano in arrivo, dato che i due dispositivi Apple oggetto di rumor per un prossimo upgrade – MacBook Pro e iPad Pro – sono entrambi a scorte ridotte.

Un lancio scaglionato

(Image credit: Apple)

L'aggiornamento M5 del MacBook Pro dovrebbe essere piuttosto minore, con il nuovo chip probabilmente unica modifica degna di nota. Ci aspettiamo di vedere un display OLED e un chassis ridisegnato in un futuro non troppo lontano, ma non prima dell'arrivo del MacBook Pro M6 nel 2026.

Quel dispositivo è stato oggetto di rumor per il 2026, ma il MacBook Pro M5 potrebbe mettere in discussione questa tempistica. Ci sono infatti indizi che Apple potrebbe lanciare solo il MacBook Pro M5 base nel 2025, con le edizioni M5 Pro e M5 Max in arrivo nel 2026.

I ritardi nelle spedizioni del MacBook Pro M4 suggeriscono che potrebbe essere così. Solo il MacBook Pro M4 entry-level sta affrontando tempi di spedizione limitati, mentre i modelli M4 Pro e M4 Max sono in gran parte non interessati. Questo potrebbe indicare che Apple sta eliminando gradualmente il laptop M4 base ma aspetta a fare lo stesso per le controparti di fascia alta, suggerendo un programma di rilascio scaglionato.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Se Apple rilascerà davvero una serie di MacBook Pro di classe M5 nel 2026, potrebbe anche decidere di rimandare il MacBook OLED al 2027. Sebbene l'azienda abbia lanciato due generazioni di MacBook Pro in un anno – lo ha fatto con i laptop M2 e M3 nel 2023 – è molto insolito.

In definitiva, non sapremo con certezza fino a quando i primi modelli di MacBook Pro M5 non faranno la loro comparsa. Un evento di lancio a ottobre sembra improbabile: MacBook Pro, iPad Pro, Vision Pro e altri sono oggetto di rumor per aggiornamenti imminenti, ma solo piccoli miglioramenti delle specifiche che potrebbero non meritare un evento in piena regola. Quindi otterremo probabilmente il nostro primo sguardo attraverso un comunicato stampa Apple. Vi terremo aggiornati non appena accadrà.

Segui TechRadar su Google News e aggiungici come fonte preferita per ricevere le nostre notizie, recensioni e opinioni esperte nei tuoi feed. Assicurati di cliccare sul pulsante Segui!

E naturalmente puoi anche seguire TechRadar su TikTok per notizie, recensioni e unboxing in formato video, e ricevere aggiornamenti regolari da noi anche su WhatsApp.