Affinity rilascia la sua app creativa che rivaleggia con Adobe gratis per sempre – ecco come funziona

• Canva ha appena unito tre app Affinity in una sola per Mac e Windows

• La nuova app Affinity è totalmente "gratis per sempre", secondo l'azienda

• Canva ha cercato di dissipare i dubbi degli utenti che c'è un trucco

Da anni, i creativi scoraggiati dal modello di abbonamento di Adobe e dai continui aumenti di prezzo hanno trovato rifugio nella suite di app Affinity, tra cui Affinity Photo, Affinity Designer e Affinity Publisher. In una mossa importante, questi prodotti sono stati appena uniti in un'unica app, con lo sviluppatore Canva che afferma che Affinity è ora "gratis, per sempre" per tutti gli utenti – una mossa che ha seguito il fatto che l'azienda ha reso gratuite le sue app iPad.

In un recente articolo del blog, Canva ha affermato che ora otterrai "la piena esperienza professionale di Affinity", inclusi i futuri aggiornamenti delle funzioni, senza dover pagare un centesimo. Invece di dover scaricare e installare (e pagare per) tre app Affinity separate, ora c'è solo un'unica app per Mac e Windows, con una versione iPad anche pianificata.

I selettori all'interno dell'app ti permettono di passare gli strumenti tra le modalità Pixel, Vector e Layout, che corrispondono rispettivamente a Affinity Photo, Designer e Publisher.

(Image credit: Canva)

Prima dell'annuncio, c'era speculazione e paura che Canva introducesse un modello di abbonamento, molto simile a quello che Adobe utilizza per le sue app creative. La preoccupazione era che ciò sostituirebbe il molto amato modello "paga una volta" precedentemente utilizzato dalle app Affinity. Sono state sollevate anche preoccupazioni che Canva potrebbe abbandonare il nome Affinity o bloccare le funzionalità principali dietro un paywall. Fortunatamente, sembra che nessuna di queste cose si sia verificata. E ancora meglio, sarai in grado di ottenere tutte le funzionalità chiave di Affinity gratuitamente. Canva spiega che alcuni extra, come strumenti di intelligenza artificiale (AI), rimozione automatica dello sfondo e illuminazione del ritratto, richiedono un abbonamento a Canva a pagamento, che inizia da $15 / £13 / AU$20 al mese o $120 / £100 / AU$165 all'anno. Quasi tutto il resto, tuttavia, è gratuito.

Allora, qual è l'inganno?

It's finally time to announce what we've been working on.Welcome to the all new Affinity.Download now from https://t.co/d9OTjPlFwn - welcome to the start of creative freedom for all, totally free. Forever. pic.twitter.com/8sZgeHTPHMOctober 30, 2025

Questa mossa sembra interessante in superficie. Dopotutto, Canva non sta bloccando nessuna funzionalità chiave dietro un paywall. Quelle che perdi con la versione gratuita sono gli strumenti basati sull'IA, incluso il riempimento generativo, la rimozione automatica dello sfondo, l'upscaling ad alta risoluzione e la sfocatura del ritratto. Sono tutti strumenti utili, ma non affatto essenziali per tutti. Se sei felice con la versione gratuita, ovviamente non c'è alcun requisito di abbonamento ricorrente, e anche il nome Affinity continua. Sono tutte cose di cui essere felici. Ma non posso fare a meno di preoccuparmi che questo possa essere semplicemente una mossa per creare buona volontà da parte di Canva. Troppo spesso, abbiamo visto servizi iniziare gratuitamente e poi perdere funzionalità di base nel tempo mentre gli utenti vengono pressati o intervengono acquisizioni non pianificate. C'è anche la possibilità che le funzionalità a pagamento cambino in futuro, rendendo l'app "gratuita" meno attraente.

Uno sguardo rapido a come Google Foto ha rimosso i suoi vantaggi di archiviazione gratuita serve come promemoria opportuno. I nuovi proprietari di Pocket Casts hanno anche recentemente avuto problemi riguardo all'iscrizione "a vita" promessa dai fondatori originali.

La tabella sopra mostra le funzionalità principali che non sono disponibili nella versione gratuita di Affinity e necessitano di un piano premium Canva (Image credit: Affinity)

Detto questo, Canva ha preso misure per rassicurare gli utenti sospettosi che la storia precedente non si ripeterà. Dopo che @Techusiast su X ha citato esempi passati di aziende che "bloccavano funzionalità su cui gli utenti facevano affidamento" dopo aver inizialmente reso un'app gratuita, l'account ufficiale di Affinity ha risposto con "Lo capisco, il track record di aziende come noi non è eccezionale. Ma non siamo loro. Affinity è gratis per sempre."

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Allo stesso modo, l'account Affinity ha affrontato domande su come la sua nuova direzione genererà entrate e se c'è un trucco. Pubblicando su X, Affinity ha spiegato: "Non c'è alcun trucco. Non stiamo vendendo i tuoi dati. Non stiamo monetizzando la tua creatività. Non stiamo addestrando modelli di IA sul tuo lavoro. Il tuo lavoro rimane tuo per sempre."

Poi ha aggiunto: "Come generiamo entrate? Canva ha costruito un modello di business sostenibile che consente questo tipo di generosità. E quando più professionisti usano Affinity, Canva può vendere più licenze alle aziende." In altre parole, sembra che Canva veda un'app Affinity gratuita come un modo per attirare gli utenti business verso l'aggiornamento ai piani a pagamento. E come ho accennato in precedenza, il sito web di Affinity rileva che l'app è "gratis, per sempre." Speriamo che questa promessa si mantenga nel tempo. È comprensibile che una mossa come questa possa suscitare preoccupazioni tra gli utenti - dopotutto, rimuovere tre flussi di entrate (cioè, le app Affinity precedenti) e rendere gratuito il prodotto principale suona troppo bello per essere vero. Ma Canva ha chiaramente esaminato i numeri e determinato che questa strategia è almeno sostenibile - e se lo è, i creativi dilettanti saranno in una posizione eccezionale, con una suite di potenti strumenti gratuiti a loro disposizione.

Segui TechRadar su Google News e aggiungici come fonte preferita per ricevere i nostri esperti notizie, recensioni e opinioni nei tuoi feed. Assicurati di fare clic sul pulsante Segui!

E naturalmente puoi anche seguire TechRadar su TikTok per notizie, recensioni, unboxing in forma video, e ricevere aggiornamenti regolari da noi su WhatsApp anche.