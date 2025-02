Nikon lancia la COOLPIX P1100, fotocamera superzoom con stabilizzazione avanzata

Nikon presenta la COOLPIX P1100, una compatta con zoom ottico 125x, stabilizzazione migliorata e registrazione 4K UHD, pensata per riprese a lunga distanza con maggiore precisione.

Nikon ha annunciato la COOLPIX P1100, una nuova fotocamera digitale compatta che offre uno zoom ottico 125x con una lunghezza focale equivalente a 3.000mm. Il dispositivo introduce miglioramenti nella stabilizzazione dell’immagine e nelle modalità di messa a fuoco, facilitando la cattura di soggetti distanti senza l’uso di attrezzature ingombranti. Supporta inoltre la registrazione video in 4K UHD e offre una serie di opzioni per ottimizzare la qualità delle riprese.

Le fotocamere superzoom di fascia alta si rivolgono a chi necessita di un ampio raggio d’azione senza ricorrere a teleobiettivi intercambiabili. Modelli come la COOLPIX P1100 si inseriscono in un segmento di mercato che include applicazioni naturalistiche, astronomiche e documentaristiche. La possibilità di raggiungere ingrandimenti estremi con un sistema compatto è un aspetto centrale per utenti che operano in condizioni dinamiche e hanno bisogno di ridurre il peso dell’attrezzatura.

Rispetto al modello precedente, la COOLPIX P1100 mantiene lo stesso intervallo di zoom ma introduce funzionalità migliorate. Tra queste, la stabilizzazione Dual Detect Optical VR, che compensa fino a 4,0 stop di vibrazioni, e modalità specializzate come Birdwatching e Moon, progettate per migliorare la precisione della messa a fuoco su soggetti in movimento o poco illuminati. L'integrazione del Dynamic Fine Zoom permette di estendere ulteriormente l’ingrandimento digitale, raggiungendo un valore massimo equivalente a 6.000mm.

Il comparto video è stato aggiornato con nuove opzioni per la registrazione in 4K UHD/30p e per la creazione di filmati time-lapse e super-lapse. La compatibilità con accessori esterni, tra cui telecomandi Bluetooth e mirini a punto luminoso, amplia le possibilità di personalizzazione. Il peso della fotocamera, pari a 1.410g, la rende più maneggevole rispetto a sistemi reflex o mirrorless dotati di ottiche simili.

Questo tipo di soluzione continua a rappresentare un’alternativa per chi cerca un’estensione di zoom elevata senza il costo e la complessità di attrezzature professionali.