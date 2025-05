Su AliExpress spunta una fotocamera 4K ad un ottimo prezzo: l’offerta NBD è da non perdere

Una fotocamera compatta (qui trovate le migliori), ricca di accessori e con funzionalità adatte al vlogging e alla creazione di contenuti: è la NBD S100-DPT, attualmente in offerta su AliExpress a 97,31€, con uno sconto del 57% sul prezzo originale. Un’opportunità da considerare per chi cerca un dispositivo economico ma completo, ideale per video, vlog e fotografia occasionale.

era 227,36 € ora 97,31 € Da tc.tradetracker.net La NBD S100-DPT è una fotocamera digitale compatta dotata di registrazione video in 4K, sensore da 48MP, zoom digitale 16x, schermo ribaltabile da 3", Wi-Fi integrato e modalità webcam via USB. Pensata per vlogging, contenuti social e utilizzo quotidiano, combina portabilità e funzioni essenziali a un prezzo accessibile.

La fotocamera integra connettività Wi-Fi, utile per trasferire rapidamente file o gestire la macchina da remoto tramite app. È inoltre compatibile con l’utilizzo come webcam, ampliando così le sue applicazioni anche a contesti come lezioni online, live streaming o riunioni su PC. Non è un prodotto professionale, ma offre abbastanza da coprire le necessità di base di chi muove i primi passi nel vlogging o cerca un dispositivo alternativo allo smartphone.

La disponibilità è limitata e la spedizione parte dalla Cina. Prima dell’acquisto, è sempre consigliabile verificare nel dettaglio cosa include la confezione direttamente sulla pagina ufficiale del prodotto.