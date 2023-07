Foto scartata da un concorso fotografico perchè "fatta con l'AI", era uno scatto reale

Un noto concorso fotografico australiano è balzato agli onori della cronaca dopo aver squalificato una foto autentica (scattata con un iPhone) tacciandola di essere "generata dall'intelligenza artificiale".

Si tratta di un'inversione di tendenza rispetto a quanto avvenuto all'inizio di quest'anno, quando un'immagine creata con un software AI ha vinto un concorso fotografico ingannando i giudici, convinti fermamente della sua autenticità.

La foto in questione, che potete vedere qui sopra, è stata scattata da Suzi Dougherty e mostra suo figlio in posa con due manichini a una mostra di Gucci tenutasi al Powerhouse Museum di Sydney, in Australia.

La giuria, almeno inizialmente, ha apprezzato la foto, ma dopo un'ulteriore analisi ha sentenziato: "Non possiamo sapere con certezza se sia o meno (AI), ma sulla base dei nostri sospetti non possiamo ammetterla".

Problema reale

Sulla pagina Instagram del Charing Cross Photo si è sviluppata una discussione sull'immagine incriminata. I giudici, che hanno fatto della creatività umana e della pratica fotografica una virtù, hanno annunciato pubblicamente l'esclusione dell'immagine dal concorso dichiarando: "Vogliamo che le immagini provengano dalla TUA esperienza di vita reale, e non dal cyberspazio".

"Non possiamo essere completamente sicuri che l'immagine presentata sia stata realizzata da un'intelligenza artificiale, ma non si può ignorare l'istinto di quattro giudici".

Suzi Dougherty (Image credit: Suzi Dougherty)

Quattro giorni dopo, Dougherty ha contattato gli organizzatori sostenendo che la foto fosse reale: "È una metafora su cio che è reale e ciò che non lo è nel nostro mondo. Purtroppo per il concorrente non è il momento migliore per trattare questo argomento visto che l'AI è un tema così caldo".

Chiaramente questa risposta è stata insoddisfacente per gran parte della comunità fotografica che ha chiesto a gran voce delle scuse da rivolgere al fotografo diffamato. In seguito l'organizzatore del concorso, Iain Anderson, ha pubblicato delle scuse "nate da un sincero pentimento" e Dougherty, che appare più gentile e indulgente di molti altri nella sezione dei commenti, ha risposto: "Sono felice di far parte di un 'errore', sono un grande sostenitore degli errori e di ciò che si può ottenere attraverso di essi".

La fine dei concorsi fotografici è vicina?

Immagini generate dall'intelligenza artificiale che sembrano reali, immagini create dall'uomo che sembrano surreali... questo è un periodaccio per le giurie dei concorsi fotografici. lutare. Se prima i giudici non dovevano far altro che osservare e valutare le immagini, oggi devono essere bravi a capire se si tratta di fotografie reali o generate dall'intelligenza artificiale. Con questa premessa viene spontaneo chiedersi: chi organizzerebbe un concorso fotografico nel 2023?

(Image credit: Boris Eldagsen)

Se si vuole evitare che queste manifestazioni diventino una rarità è necessario prendere atto che l'imaging generato dall'AI è destinato a rimanere. In gran parte si tratta di chiarire cosa accettare e cosa non accettare nell'ambito dei diversi concorsi.

Persino durante il Sony World Photo di quest'anno i giudici hanno premiato un'immagine generata dall'intelligenza artificiale (che potete vedere sopra), ma ciò che non è stato comunicato chiaramente è che gli organizzatori erano a conoscenza dell'uso dell'intelligenza artificiale nella creazione di quell'immagine.

C'è grande confusione nell''ambiente dei concorsi fotografici e bisogna fare qualcosa per porre rimedio. Non tutti i concorsi devono attenersi alle stesse linee guida: alcuni, ad esempio, accettano solo immagini RAW non editate, altri consentono l'uso di strumenti di post produzione.

In futuro i concorsi potrebbero decidere di escludere del tutto le immagini generate con l'AI, o potrebbero creare una nuova categoria separata per questo tipo di creazioni e persino accettare immagini di ogni tipo. In questo momento, però, la priorità consiste nel definire quali sono i criteri di inclusione delle immagini in quanto l'istinto dei giudici (come abbiamo visto) non è più sufficiente.