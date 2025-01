Fujifilm Instax Wide Evo: la fotocamera istantanea perfetta potrebbe essere in arrivo

The Instax Mini Evo (above) is a fine-looking camera, but the Wide Evo could combine its design and features with a larger film format.

Fujifilm ha recentemente annunciato l'uscita di diverse fotocamere mirrorless nel 2025, tra cui la X-E5 e una compatta medio formato chiamata GFX100RF. Tuttavia, per chi cerca una fotocamera economica e divertente, le voci sulla Instax Wide Evo sono particolarmente interessanti.

Secondo Fuji Rumors, questa nuova fotocamera istantanea sarà presentata a breve e sembra combinare due prodotti di successo: la Fujifilm Instax Mini Evo, una fotocamera istantanea ibrida, e la Fujifilm Instax Wide 400. Il risultato? Una fotocamera istantanea che promette di essere sia elegante che versatile.

Si dice che la Instax Wide Evo sarà considerata "la fotocamera Instax più bella mai realizzata". Se il design dovesse riflettere quello della Mini Evo, con un'estetica in pelle e cromo che ricorda una Fujifilm X-Pro, potremmo trovarci di fronte a un prodotto particolarmente affascinante per gli amanti del vintage.

Le specifiche tecniche non sono ancora state rivelate, ma si parla di una possibile "manopola di riavvolgimento della pellicola" sul corpo macchina, da utilizzare per stampare le foto. Non è chiaro se manterrà caratteristiche come l'obiettivo equivalente a 35 mm, il flash automatico e l'autoscatto della Mini Evo, ma il semplice concept di una fotocamera Instax Wide elegante e creativa è già sufficiente per suscitare curiosità.

Perché voglio la Instax Wide Evo

(Image credit: Beth Nicholls)

Le pellicole Instax di Fujifilm sono disponibili in tre formati principali: Mini, Square e Wide. Tra questi, il formato Wide è da sempre il mio preferito, poiché offre una dimensione che si avvicina di più a quella di una vera fotografia, piuttosto che a un piccolo adesivo ricordo. Con un'area di stampa di 8,6 x 10,8 cm, il formato Wide è sostanzialmente il doppio di quello Mini.

Attualmente, Fujifilm offre solo una fotocamera dedicata al formato Wide: la Instax Wide 400. Tuttavia, come si nota anche nella nostra recensione, questo modello non eccelle né in funzionalità né in design. L'introduzione di una Instax Wide Evo potrebbe rappresentare una rivoluzione, colmando queste lacune e affrontando uno dei principali svantaggi del formato Wide: il costo elevato delle pellicole.

Il vero punto di forza di una fotocamera istantanea ibrida, come la potenziale Wide Evo, risiede nella possibilità di catturare le immagini digitalmente prima di stamparle. Questo consente di scegliere con cura quali scatti stampare, riducendo lo spreco di pellicola. Considerando che una confezione da 20 scatti costa circa 24,99 euro, la possibilità di selezionare gli scatti migliori è un vantaggio notevole, soprattutto per le famiglie o per chi scatta in situazioni informali.

Ho consigliato la Instax Mini Evo a un amico che cercava una fotocamera istantanea per il proprio figlio, e il feedback è stato entusiasta. La Mini Evo mantiene un’esperienza intuitiva e divertente, pur offrendo caratteristiche avanzate. Inoltre, grazie alla connettività Bluetooth, può trasformarsi in una stampante per smartphone, aggiungendo un ulteriore livello di versatilità, perfetto per feste e occasioni speciali. Una versione Wide con queste caratteristiche potrebbe diventare un prodotto imperdibile per gli amanti delle foto istantanee.

(Image credit: Future / Tom Morgan)

Un ulteriore punto di forza della potenziale Instax Wide Evo sarebbe la possibilità di stampare direttamente dalla mia fotocamera Fujifilm X-T5, una funzione che farebbe davvero la differenza. Tuttavia, Fujifilm ha limitato la stampa diretta a pochi modelli di fotocamera, obbligando gli utenti degli altri modelli a passare attraverso l'applicazione per smartphone. È un limite che può risultare frustrante, ma non è un ostacolo insormontabile.

Nonostante ciò, se la Instax Wide Evo sarà all'altezza delle aspettative, è quasi certo che entrerà a far parte della mia collezione. L'idea di un dispositivo che unisce eleganza, praticità e il fascino del formato Wide è irresistibile. E, fortunatamente, sembra che l'attesa per il suo lancio non sarà troppo lunga.