Fujifilm Instax SQ40, un mix perfetto tra design compatto e pellicola Square

Un leak ha svelato la prossima fotocamera della famiglia Instax di Fujifilm, un modello dal design molto ricercato caratterizzato da un look retrò e da alcune specifiche che la rendono unica.

Il comunicato stampa condiviso da Fuji Rumors ha svelato alcune specifiche della Instax SQ40, una fotocamera che prende spunto dal design della Instax Mini 40 e lo combina con il formato Instax (più grande) utilizzato dalla Instax SQ1.

Le immagini mostrano una texture nera in finta pelle con accenti argentati sull'obiettivo e sul pulsante di scatto. Siamo grandi fan del fascino retrò della Mini 40 ma abbiamo sempre preferito il formato più grande della pellicola quadrata Instax, motivo per cui riteniamo che la SQ40 sia una soluzione interessante che unisce il meglio di entrambi i mondi. Anche se non sarà tascabile come la Mini 40, la SQ40 si candida come una soluzione ideale per chi vuole una fotocamera compatta capace di produrre istantanee in formato Instax.

La nuova Fuji sarà in grado di regolare automaticamente l'esposizione per una maggiore semplicità di utilizzo, oltre ad avere un obiettivo retrattile che funziona come quello della Fujifilm Instax Mini 12: due modalità di scatto, standard e ravvicinata, e in posizione off l'obiettivo è completamente retratto.

La modalità Primo piano riduce la distanza focale minima per poter inserire più soggetti nei selfie e nei primi piani. Per tutto il resto, è possibile utilizzare la modalità di scatto standard.

Per il resto non sappiamo molto altro e dovremo attendere le specifiche ufficiali per delineare un quadro completo.

(Image credit: Fujifilm)

Prezzo e data di uscita e nuovo filmato "Sunset" Square

La Fujifilm Instax SQ40 ha un prezzo di listino suggerito di 149,99 dollari (circa 130 euro) e dovrebbe essere disponibile alla fine di giugno 2023.

Oltre al lancio della SQ40, Fujifilm aggiungerà una nuova opzione della sua pellicola Square chiamata "Sunset" e caratterizzata da morbide sfumature di colore che, secondo l'azienda, "ricordano un sereno tramonto".

Ricordiamo che la confezione doppia (2x10 fogli) di pellicola Square a colori costa 18€ ed è disponibile anche con bordi colorati, tra cui una variante multicolore deatta Rainbow e una versione monocromatica.