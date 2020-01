Fujifilm Instax Mini 11, la nuova fotocamera istantanea potrebbe arrivare presto

Mentre i giorni di gloria della fotocamera istantanea (ma anche della fotografia analogica in generale) sono alle nostre spalle, non sono ancora del tutto finiti grazie alla vasta gamma di fotocamere Instax di Fujifilm. La linea Instax Mini è stata regolarmente aggiornata dai primi anni Duemila e sembra che avremo presto un altro modello.

Secondo Nokishita , una fonte attendibile di notizie che riguardano fotocamere, Fujifilm ha sottoposto a registrazione la Instax Mini 11.

Google Translate traduce il tweet in "'Instax mini 11' di Fujifilm è stata registrata attraverso [sic] un'organizzazione di certificazione di un altro paese", sembra la Russia, considerando lo screenshot qui sopra.

Questa è una notizia abbastanza importante in quanto la Instax Mini 9 è estremamente popolare e fin dal suo lancio ad aprile 2017 ha scalato le classifiche delle nostre migliori macchine fotografiche istantanee.

Non ci sono altre informazioni sulla Instax Mini 11, tranne che probabilmente sarà il successore della Instax Mini 9. Il che pone la domanda: cosa è successo alla Instax Mini 10?

Abbiamo saltato una generazione?

Nel 2019, invece di lanciare un'ipotetica Instax Mini 10 dopo il successo della Mini 9, Fujifilm annunciò la Instax Mini LiPlay. In effetti, Fujifilm ci ha un po' spiazzato con il suo sistema di denominazione (come Samsung sta facendo con il Galaxy S20), ma la Instax Mini 10 è uscita di scena con la stessa velocità di come era entrata.

Fu la prima Mini Instax in assoluto quella lanciata da Fujifilm nel 1998, proprio quando la fotografia su rullino e le fotocamere istantanee Polaroid stavano ormai scomparendo. Sebbene non siamo tanto sicuri del successo che abbia avuto la Instax Mini 10 in quel periodo, sicuramente avrebbe voluto lasciare il segno nella fotografia istantanea. Successivamente, nel 2002, Fujifilm presentò la Instax Mini 30 e da allora non ha più guardato indietro.

La Instax Mini 10, ovviamente, non è più disponibile ma Peggy Anne, appassionata di fotocamere, è riuscita a trovarne una e a scrivere un articolo nel suo blog Camera Go Camera .

Non siamo sicuri di cosa aspettarci dalla Instax Mini 11 ma considerato che la Mini 9 sta avendo sempre più successo, non vediamo l'ora di vedere cosa farà la fotocamera istantanea di prossima generazione.