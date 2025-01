DJI Mavic 4 Pro: modulo a tripla fotocamera ridisegnato per una qualità senza precedenti

The Mavic 3 Pro has an angular camera module, while leaked images of the Mavic 4 Pro suggest a redesign.

Un’immagine recentemente trapelata offre uno sguardo ravvicinato al modulo fotocamera del presunto DJI Mavic 4 Pro, rivelando un design significativamente diverso rispetto al predecessore, il Mavic 3 Pro. Quest'ultimo, acclamato come miglior drone con fotocamera del 2023, si distingue per il modulo a tripla fotocamera, che include obiettivi da 24 mm, 70 mm e 166 mm per una versatilità fotografica senza pari.

Le immagini condivise dal noto leaker @QuadroNews su X (ex Twitter) mostrano che il modulo della fotocamera del Mavic 4 Pro, sempre marchiato Hasselblad, appare più grande e pronunciato. Questo dettaglio potrebbe indicare miglioramenti significativi, come l’utilizzo di obiettivi di qualità superiore o una nuova configurazione di sensori, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali.

Il Mavic 3 Pro è equipaggiato con una fotocamera primaria da 24 mm dotata di un sensore Quattro Terzi da 20 MP, una fotocamera con teleobiettivo 3x con sensore da 1/1,3 pollici e una fotocamera con teleobiettivo 7x con sensore da 1/2 pollice. Tuttavia, l’aumento delle dimensioni del modulo nel Mavic 4 Pro potrebbe preannunciare significativi miglioramenti nella qualità delle immagini o nell’ottica.

Un altro aspetto interessante delle immagini riguarda il gimbal, che sembra più prominente e probabilmente offre una gamma di movimenti più ampia rispetto al modello precedente. Questo sarebbe un grande vantaggio per i videomaker, soprattutto per coloro che hanno riscontrato limitazioni nel gimbal del Mavic 3 Pro.

Infine, nonostante i miglioramenti previsti, alcune indiscrezioni suggeriscono che al Mavic 4 Pro potrebbe mancare una funzionalità recentemente introdotta nel DJI Air 3S, anche se al momento non è chiaro di quale si tratti. Rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli ufficiali per capire meglio cosa offrirà questa nuova generazione di droni.

👉As we prepare for the DJI Flip, let's not forget about our handsome DJI Mavic 4 Pro.🫡#dji #djimavic4pro pic.twitter.com/jDUiVfVd3iJanuary 9, 2025

La funzione prevale sulla forma?

Secondo il leaker DJI @QuadroNews, il Mavic 4 Pro potrebbe non essere dotato di tecnologia LiDAR, una funzione introdotta nel DJI Air 3S che migliora il rilevamento degli oggetti, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione. Tuttavia, questa affermazione si basa su immagini di quello che sembra essere un prototipo iniziale, il che lascia spazio all’ipotesi che questa caratteristica possa essere inclusa nella versione finale del drone.

La risposta degli appassionati di DJI alle immagini trapelate è stata in gran parte positiva riguardo ai potenziali miglioramenti della fotocamera. Alcune voci precedenti hanno suggerito anche una durata della batteria superiore rispetto al modello precedente. Tuttavia, il design del Mavic 4 Pro ha suscitato opinioni contrastanti: molti lo considerano esteticamente meno accattivante, e devo ammettere di condividere questa impressione. Basandosi sulle immagini, sembra che DJI abbia privilegiato le funzionalità tecniche rispetto all’aspetto estetico, con il risultato di un design più massiccio e "professionale".

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Le indiscrezioni iniziali suggerivano che il Mavic 4 Pro potesse essere lanciato in contemporanea con il DJI Flip. Tuttavia, mentre il Flip è stato ufficialmente annunciato, per il Mavic 4 Pro non ci sono ancora conferme o una data di lancio, il che lascia intendere che ci vorrà ancora del tempo per scoprire tutti i dettagli sul suo promettente modulo fotocamera e sulle sue altre caratteristiche.