Pentax sta per lanciare una fotocamera a pellicola, ecco il video (teaser)

Pentax ha pubblicato un video teaser sul suo accunt Instagram @pentax.film.photography (potete vederlo qui sotto), suggerendo l'imminente arrivo di una nuova fotocamera del Pentax Film Project.

I progressi del Pentax Film Project sono stati, come l'esperienza stessa della fotografia analogica, adeguatamente lenti e misurati. Il progetto è stato annunciato per la prima volta alla fine del 2022, ma ancora non abbiamo visto una nuova fotocamera. Tuttavia, chi è impaziente di mettere le mani su una nuovissima fotocamera a pellicola Pentax potrebbe non dover aspettare ancora a lungo.

Il video teaser disponibile anche sul canale YouTube di Ricoh) inizia con il numero 17, che potrebbe riferirsi al nome potenziale della prima fotocamera, in quanto si tratta di una fotocamera a pellicola a "mezzo fotogramma". Un singolo fotogramma su pellicola da 35 mm misura 36x24 mm, mentre il mezzo fotogramma raddoppia il numero di immagini per rullino acquisendole in formato 17x24 mm.

Sappiamo che la prima nuova fotocamera a pellicola Pentax da decenni a questa parte sarà a mezzo formato solo perchè è stato il produttore a dirlo nelle prime fasi di sviluppo. Forse qualcuno si sarà accorto che la nuova Pentax 17 ha un nome che ricorda la leggendaria Pentax 67 di medio formato. Del resto, per ora, quella sul nome è solo una teoria basata sulle ultime immagini pubblicate dal produttore, non ci sono certezze a riguardo.

Il video teaser che potete vedere qui sopra è incentrato sull'esperienza uditiva e tattile di scattare con una fotocamera a pellicola tradizionale, con i suoni dell'otturatore, della manovella della pellicola e del vento su uno schermo nero (seguiti da immagini sfocate). È il tipo di esperienza pratica e senza schermo che Pentax spera possa interessare il pubblico giovane che ha abbracciato fotocamere come la Kodak H35 Ektar.

Un altro video, condiviso l'11 maggio (vedi sotto), afferma che Pentax "ha iniziato il progetto per sviluppare una fotocamera a pellicola che la generazione più giovane potesse apprezzare appieno" e mostra un primo piano della manovella della pellicola di una fotocamera non identificata in azione.

Potrebbe essere un primo assaggio del modello tanto atteso?

Cosa ci aspettiamo

Oltre a scattare immagini di dimensioni ridotte su pellicola da 35 mm - che hanno una qualità "dimezzata" e potrebbero scoraggiare i fotografi più seri - ci sono anche alcuni aspetti positivi nello sviluppo di una fotocamera half-frame. La pellicola è costosa al giorno d'oggi e con questo formato si raddoppia il numero di foto che si possono scattare con ogni rullino, inoltre le foto sono in formato verticale stile Instagram che potrebbe risultare familiare ai giovani, pubblico di riferimento di Pentax per questo nuovo modello.

Gli appassionati di fotografia a pellicola Pentax sperano però in una compatta a mezzo fotogramma di qualità migliore rispetto alla Kodak H35 Ektar in plastica, e il nuovo modello Pentax dovrebbe avere parti in metallo e un obiettivo in vetro adeguato.

Un obiettivo decente potrebbe in parte compensare la riduzione della qualità dovuta all'utilizzo di solo metà del fotogramma da 35 mm. Fortunatamente, le prime notizie suggeriscono che l'obiettivo incorporerà elementi utilizzati nella Ricoh Auto Half e nella Pentax Espio Mini, entrambe ottiche molto apprezzate.

Tuttavia, una fotocamera con componenti adeguati non sarà a buon mercato e qualsiasi nuova fotocamera a pellicola Pentax deve essere relativamente accessibile. Non si sa ancora nulla sul prezzo, ma una fotocamera compatta half-frame di qualità decente potrebbe aggirarsi intorno ai 250€.

Anche se non c'è ancora una data di lancio ufficiale, visto il trailer rilasciato da Pentax speriamo in un'arrivo entro agosto 2024. Anche perchè in certi casi il tempismo è fondamentale e Pentax si è già mossa più volte in ritardo negli ultimi tempi.