Nikon Z 135mm 'Plena': nasce l'obiettivo perfetto per gli amanti del bokeh

Esiste un obiettivo perfetto? Nikon sostiene di si, etichettando il suo nuovo obiettivo Nikon Z 135 mm f/1,8 S Plena come "l'obiettivo bokeh perfetto". Destinato ai fotografi ritrattisti, Nikon "Plena" 135mm è il secondo obiettivo mirrorless della serie Z con un nome proprio dopo il Nikon Z 58 mm f/0,95 S "Noct".

Il "Noct" è un altro obiettivo da ritratto del sistema Nikon Z e ha un prezzo di listino di ben 8.500€, cifra che fa impallidire anche le costose ottiche Leica. Fortunatamente il Plena costa parecchio meno, circa un terzo del Noct. Tuttavia i 3.000€ richiesti per acquistarlo sono ben oltre la portata di gran parte degli hobbisti. In ogni caso, se siete disposti a tutto per averlo, la "lente da ritrattistica perfetta" sarà in vendita da metà ottobre.

Per avere un termine di paragone, il prezzo è significativamente più alto rispetto a quello dell'equivalente FE 135 mm f/1,8 GM di Sony, per non parlare del più economico Samyang 135 mm f/1,8 e della versione di Sigma, disponibile per diversi innesti. Tuttavia, Nikon ritiene che il suo nuovo obiettivo sia di livello superiore, promettendo un bokeh circolare impeccabile e totalmente privo di distorsione, con coma sagittale, onion-ring, vignettatura e flare controllati.



Se quanto decantato da Nikon si rivelasse reale, il Plena sarebbe senza dubbio uno dei migliori obiettivi Nikon di sempre e pottrebbe rivelarsi molto popolare tra i fotografi ritrattisti professionisti.

(Image credit: Nikon)

La migliore lente Nikon di sempre?

Abbiamo avuto modo di toccare con mano il Plena in occasione dell'evento di presentazione della Nikon Zf, prima dell'annuncio globale (anche se non sono certo un'accoppiata azzeccatissima). Possiamo dire che dalle prime impressioni si tratta di una lente eccellente, con elementi di design familiari agli altri obiettivi S-Line di Nikon fatta eccezione per la firma gialla incisa, simile a quella del Noct (nella foto sopra).

Con un peso di 995 g, il Plena è molto più piccolo e leggero del Noct e si colloca in una fascia di prezzo e di design simile a quella del Nikon Z 85 mm f/1,2 S, significativamente più costoso del Nikon Z 85 mm f/1,8. Inoltre, a differenza del Nikon Noct, che ha solo la messa a fuoco manuale, il Plena è un obiettivo con una messa a fuoco automatica interna silenziosa e una distanza minima di messa a fuoco di soli 82cm.



Questi obiettivi pro-grade della linea S devono offrire molto di più per giustificare il costo aggiuntivo, e Nikon afferma che il Plena ha il più alto potere di rendering complessivo di qualsiasi altro obiettivo con innesto Z. Questo vuol dire che sarà nitidissimo in tutta l'area dell'immagine, a qualsiasi apertura, e produrrà un bokeh dall'aspetto paradisiaco che manterrà le sue caratteristiche circolari e burrose fino agli angoli, con qualsiasi luce.

Image 1 of 2 (Image credit: Nikon) (Image credit: Nikon)

Questo è una delle cose che i migliori obiettivi dedicati alle mirrorless fanno molto meglio degli obiettivi reflex: mantenere le migliori prestazioni ottiche a qualsiasi apertura, con un migliore controllo delle distorsioni dell'obiettivo. E il Plena, con le sue 11 lamelle di apertura arrotondate e i 16 elementi divisi in 14 gruppi, dovrebbe avere prestazioni migliori della maggior parte degli obiettivi Nikon visti finora, almeno sulla carta.

Sebbene abbiamo scattato alcune foto con l'obiettivo durante lo sneak peak, non ci è stato permesso di portare via i file digitali per pubblicarli, quindi per ora dovrete accontentarvi di alcune immagini campione scattate dai professionisti Nikon (qui sopra). Detto questo non vediamo l'ora di scoprire di che pasta è fatto il Plena durante una recensione completa.

In particolare siamo curiosi di scoprire se il bokeh è effettivamente circolare e omogeneo agli angoli dell'inquadratura: sarebbe già qualcosa, perché solitamente assume una forma a "occhio di gatto" verso gli angoli. Il Plena è sicuramente un obiettivo spettacolare e promettiamo di raccontarvelo più in dettaglio in fase di recensione.