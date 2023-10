Il nuovo Canon RF 10-20mm F4 eclissa totalmente il precedente EF 11-24 F4

Canon ha annunciato il nuovissimo RF 10-20 mm F4 L IS STM, uno zoom grandangolare con messa a fuoco automatica che supera il suo corrispettivo EF sotto tutti i punti di vista.

Pensate all'RF 10-20 mm - l'obiettivo zoom più ampio al mondo con messa a fuoco automatica - come all'equivalente mirrorless del Canon EF 11-24 mm f/4 L USM per le reflex digitali, lente molto utilizzata dai professionisti che si occupano di architettura, interni e paesaggi. Range focale a parte si tratta di un design radicalmente diverso che evidenza tutti i vantaggi che si possono ottenere con le mirrorless rispetto alle reflex digitali.



Come lo storico 11-24 mm F4, l'RF 10-20 mm F4 è un ultragrandangolare rettilineo, il che significa che le linee rette rimangono dritte su tutta inquadratura, piuttosto che manifestare la classica distorsione a barile caratteristica dei fisheye e di altri obiettivi grandangolari. Il design rettilineo è un requisito minimo che i fotografi professionisti di architettura e interni si aspettano da un obiettivo grandangolare di questa fascia, e se si mantiene l'obiettivo parallelo ai soggetti, anche la distorsione prospettica rimane sempre controllata.

(Image credit: Canon)

Il nuovo RF 10-20mm F4 pesa solo 570g, meno della metà dell'11-24mm F4 che pesa 1.180g e si attesta come l'obiettivo zoom F4 più leggero della gamma Canon RF. È una differenza sbalorditiva ed è persino difficile immaginare come Canon sia riuscita ad ottenere un risultato simile in termini di design.

Canon RF 10-20mm F4 L IS STM: Prezzo e disponibilità Il Canon RF 10-20 mm F4 è disponibile da ottobre 2023 a un prezzo di 2.700€. La cifra non sorprende se si considerano i prezzi medi delle ottiche RF per uso professionale.

Naturalmente, per le mirrorless abbiamo anche una migliore stabilizzazione dell'immagine: combinando i 5 stop di stabilizzazione ottica dell'RF 10-20 mm con la stabilizzazione all'interno del corpo macchina di una fotocamera della serie EOS R, si ottiene una stabilizzazione fino a 6 stop. In questo modo il treppiede servirà solo per gli scatti notturni o per le lunghe esposizioni, rendendo gli scatti a mano libera molto più piacevoli e "sicuri" in termini di riuscita.



Questo è anche il primo obiettivo professionale della serie L di Canon che utilizza i motori STM per una messa a fuoco automatica (quasi) silenziosa. Tale aspetto è reso possibile dal fatto che si tratta di un obiettivo full-frame della serie L particolarmente piccolo e leggero. I motori mantengono il gruppo di messa a fuoco in posizione attiva, quindi l'RF 10-20 mm è più rapido nell'avviarsi quando è in modalità standby.

Non abbiamo ancora avuto modo di provarlo, ma siamo certi che visti peso e dimensioni sia perfetto da accoppiare a fotocamere come la EOS R5, soprattutto se si considera che gli elementi più pesanti dell'obiettivo sono posizionati nella parte posteriore anziché in quella anteriore, difetto spesso criticato al precedente EF 11-24 F4.

Image 1 of 3 (Image credit: Canon) (Image credit: Canon) (Image credit: Canon )

Inoltre, se si abbina l'RF 10-20 mm a una EOS R5 si ottiene una stabilizzazione dell'immagine a controllo periferico: la EOS R5 dispone dei più recenti algoritmi di correzione della prospettiva dell'obiettivo per una stabilizzazione efficace. Di solito, con gli obiettivi ultragrandangolari, le oscillazioni agli angoli sono evidenti quando entra in funzione la stabilizzazione e possono essere particolarmente fastidiose per i video. Oltre alla EOS R5, al momento non sappiamo quali fotocamere Canon abbiano o avranno la stabilizzazione a controllo periferico.



Vista la presenza di un elemento frontale bulboso e del paraluce incorporato, il 10-20 mm F4 non consente il montaggio di filtri con filettatura anteriore. Tuttavia, è possibile applicare un portafiltro posteriore che permette di inserire un filtro in gelatina relativamente piccolo al suo interno.

Analisi: la qualità si paga

Siamo rimasti un po' sorpresi dal prezzo di listino dell'obiettivo RF 10-20 mm F4 L STM, ma dopotutto si tratta di un obiettivo altamente capace con un prezzo in linea con gli zoom ultra grandangolari simili.

Viste le premesse ci aspettiamo che la sua qualità ottica superi quella dell'obiettivo EF 11-24 mm F4 quando si utilizza l'apertura F4 e che la differenza di qualità sia meno evidente quando si scende a un'apertura ottimale di F11. Essendo un obiettivo della serie L, possiamo ragionevolmente aspettarci che il flare sia ben controllato, caratteristica fondamentale per un obiettivo ultra-grandangolare particolarmente suscettibile al a questi fenomeni.



Il fatto che Canon sia riuscita a ridurre così tanto le dimensioni e il peso - meno della metà - dimostra le grandi potenzialità dell'innesto RF delle mirrorless Canon rispetto al vecchio innesto EF. L'RF 10-20 mm F4 è un pezzo importante per la serie EOS R e sarà sicuramente uno dei migliori obiettivi Canon RF, se non uno dei migliori obiettivi in assoluto per paesaggi e architettura. Visto il formato ridotto e l'ampio range di focali grandangolari questo obiettivo potrebbe tornare molto utile anche a videomaker e content creator di ogni genere.

I fan di Canon dovrebbero essere entusiasti di questo obiettivo.