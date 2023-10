Dji Osmo Pocket 3: il mix perfetto tra formato compatto e funzioni avanzate

Moncalieri, 25 ottobre 2023 - DJI ha presentato Osmo Pocket 3, la nuova versione della celebre Action Camera tascabile firmata Dji.

La nuovo Osmo Pocket 3 equipaggia un sensore CMOS da 1 pollice ed è dotata di un comodo monitor touchscreen ruotabile da 2 pollici che consente di modificare le impostazioni in tempo reale e passare facilmente dallo scatto orizzontale a quello verticale. Le capacità video 4K/120fps con stabilizzazione meccanica su 3 assi e una serie di funzionalità intelligenti fanno di Osmo Pocket 3 una delle action cam più potenti del suo segmento.

Di seguito andiamo ad analizzare le specifiche e le nuove funzioni di Osmo Pocket 3.

Forma e sostanza

Osmo Pocket 3 equipaggia un sensore con CMOS da 1 pollice che consente di ottenere video fino a 4K/120fps. Grazie all'ottimizzazione della qualità delle immagini, Pocket 3 offre scatti notturni cihari con colori realistici, anche in condizioni di scarsa illuminazione. La fotocamera dispone di un meccanismo per migliorare l'esposizione in base alle diverse tonalità della pelle, riproducendo un colorito realistico e luminoso in ogni fotogramma.

Osmo Pocket 3 include modalità colore D-Log M a 10 bit e HLG a 10 bit per video di livello professionale. Con D-Log M a 10 bit si ottengono fino a un miliardo di colori e un livello di dettagli assoluto, mentre la registrazione HDR in HLG a 10 bit offre una gamma dinamica più elevata per immagini incredibili su apparecchiature compatibili con il formato HDR.

(Image credit: Dji)

Funzioni intelligenti e modalità creative

Osmo Pocket 3 introduce una serie di funzionalità intelligenti che cambiano il modo di vivere l'acquisizione. Il touchscreen OLED a colori ruotabile da 2 pollici offre un controllo intuitivo e sempre a portata di mano. La messa a fuoco rapida full-pixel garantisce una messa a fuoco nitida, anche su soggetti in rapido movimento, e introduce una nuova modalità Product Showcase perfetta per dirette streaming fluide e presentazione dei prodotti. Grazie alla stabilizzazione meccanica su 3 assi, Osmo Pocket 3 garantisce immagini stabili anche durante le azioni più concitate.

ActiveTrack 6.0 offre molteplici modalità di tracciamento, tra cui Rilevamento automatico del volto e Inquadratura dinamica, per riprese di livello cinematografico. I tre microfoni integrati riducono notevolmente il rumore del vento e catturano il suono stereo omnidirezionale generando audio iper coinvolgenti.

La compatibilità con DJI Mic 2 consente anche la registrazione con due persone, perfetta per vlog e dirette streaming. Effetti Glamour 2.0 aggiunge alcuni filtri di bellezza personalizzati, mentre i blocchi automatici degli assi di Osmo Pocket 3 fissano lo stabilizzatore in posizione durante la conservazione.

Per quanto riguarda l'autonomia, Osmo Pocket 3 si ricarica fino all'80% in soli 16 minuti. Quando è completamente carica, può registrare fino a 116 minuti di filmati in 4K/60fps o fino a 166 minuti di filmati a 1080p/24fps.

Osmo Pocket 3 è uno strumento creativo ultra versatile in grado di adattarsi a qualsiasi scenario, comprese dirette streaming in alta definizione o riunioni di lavoro. La sua funzione timecode integrata semplifica la post-produzione, permettendo alle riprese di sincronizzarsi perfettamente tra diverse fotocamere per un editing e una narrazione di livello professionale.

Inoltre l'app Lightcut consente di modificare i filmati e le immagini con un click. Utilizzando gli algoritmi AI l'applicazione è in grado di riconoscere ed evidenziare i momenti salienti generando video 4K pronti per la condivisione. L'app vanta anche una vasta gamma di modelli video, adatti a vari temi come vlog, viaggi avventurosi, feste, riunioni di famiglia, momenti con animali domestici, esperienze culinarie, vita quotidiana e molto altro ancora. Inoltre, l'efficiente processo di editing dell'app elimina la necessità di scaricare filmati durante le modifiche, preservando prezioso spazio di archiviazione sul tuo smartphone.

Osmo Pocket 3 offre anche una vasta gamma di modalità e funzionalità creative tutte a portata dita, tra cui:

· SpinShot: ottieni movimenti fluidi della fotocamera a 180° con una sola mano.

ottieni movimenti fluidi della fotocamera a 180° con una sola mano. · Motionlapse: dalle albe al traffico cittadino, cattura lo splendido e surreale scorrere del tempo.

dalle albe al traffico cittadino, cattura lo splendido e surreale scorrere del tempo. · Zoom digitale: lo zoom digitale fino a 4x ti consente di avvicinarti di più in ogni scatto.

lo zoom digitale fino a 4x ti consente di avvicinarti di più in ogni scatto. · Panorama: dai a paesaggi e scenari tutti i dettagli che meritano.

(Image credit: Dji)

Accessori

Osmo Pocket 3 dispone anche di un'ampia gamma di accessori tra cui:

Filtro Black Mist : il Filtro Black Mist adotta un design magnetico per garantire un rapido montaggio. Può controllare i bagliori di luce e ammorbidire i toni della pelle, donandoti un aspetto unico e accattivante.

: il Filtro Black Mist adotta un design magnetico per garantire un rapido montaggio. Può controllare i bagliori di luce e ammorbidire i toni della pelle, donandoti un aspetto unico e accattivante. Obiettivo grandangolare : monta l'obiettivo grandangolare per espandere il FOV a 108° e catturare più soggetti in ogni inquadratura. Il suo design magnetico consente un attacco e un distacco rapidi e convenienti.

: monta l'obiettivo grandangolare per espandere il FOV a 108° e catturare più soggetti in ogni inquadratura. Il suo design magnetico consente un attacco e un distacco rapidi e convenienti. Mini-treppiede : il mini treppiede è flessibile, portatile e dotato di una vite da 1/4″-20 per l'espansione.

: il mini treppiede è flessibile, portatile e dotato di una vite da 1/4″-20 per l'espansione. Impugnatura con batteria integrata : l’impugnatura ha una batteria integrata da 950 mAh, che può aumentare l’autonomia operativa di circa il 62% quando collegata a Pocket 3. Supporta l’hot swap e viene fornita con una porta USB-C, che può essere utilizzata per collegare dispositivi audio esterni. La filettatura da 1/4″ nella parte inferiore può essere usata per accessori come treppiedi.

: l’impugnatura ha una batteria integrata da 950 mAh, che può aumentare l’autonomia operativa di circa il 62% quando collegata a Pocket 3. Supporta l’hot swap e viene fornita con una porta USB-C, che può essere utilizzata per collegare dispositivi audio esterni. La filettatura da 1/4″ nella parte inferiore può essere usata per accessori come treppiedi. Trasmettitore per DJI Mic 2 : collega l'obiettivo grandangolare per espandere il FOV a 108° e catturare di più in ogni fotogramma. Un trasmettitore ha un’autonomia operativa di 6 ore e viene fornito con 8 GB di memoria interna, che può memorizzare fino a 14 ore di audio a 48 kHz a 24 bit senza compressione.

: collega l'obiettivo grandangolare per espandere il FOV a 108° e catturare di più in ogni fotogramma. Un trasmettitore ha un’autonomia operativa di 6 ore e viene fornito con 8 GB di memoria interna, che può memorizzare fino a 14 ore di audio a 48 kHz a 24 bit senza compressione. Set di filtri magnetici ND per Osmo Pocket 3: il set di filtri magnetici ND include filtri ND16, ND64 e ND256. Un design magnetico ne facilita il fissaggio e la rimozione.

per Osmo Pocket 3: il set di filtri magnetici ND include filtri ND16, ND64 e ND256. Un design magnetico ne facilita il fissaggio e la rimozione. Adattatore di espansione : l'adattatore di espansione può espandersi per supportare una slitta a freddo e una porta per action cam.

: l'adattatore di espansione può espandersi per supportare una slitta a freddo e una porta per action cam. Custodia da trasporto: progettata appositamente per Creator Combo, la Custodia da trasporto garantisce un comodo stoccaggio di tutti i tuoi dispositivi e accessori.

(Image credit: Dji)

Prezzo e disponibilità

Osmo Pocket 3 è disponibile per l'acquisto su djistore.it, sugli store ufficiali DJI e presso i rivenditori autorizzati, nelle seguenti configurazioni:

Osmo Pocket 3 è disponibile al prezzo suggerito al pubblico di 549 € e include Osmo Pocket 3, un cavo PD da tipo C a tipo C, Custodia protettiva per Osmo Pocket 3, Cinturino da polso DJI e Manico con filettatura da 1/4″ per Osmo Pocket 3.

Osmo Pocket 3 Creator Combo è disponibile al prezzo suggerito al pubblico di 689 € e include Osmo Pocket 3, un cavo PD da tipo C a tipo C, Custodia protettiva per Osmo Pocket 3, Cinturino da polso DJI, Manico con filettatura da 1/4″ per Osmo Pocket 3, un Trasmettitore per DJI Mic 2 (Shadow Black), Paravento per DJI Mic 2, Clip magnetico per DJI Mic 2, Impugnatura con batteria integrata per Osmo Pocket 3, Mini-treppiede per Osmo e Custodia da trasporto per Osmo Pocket 3.