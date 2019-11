Perchè il Black Friday è meglio dell’Amazon Prime Day per le offerte

L'impero di Amazon è così vasto da riuscire a trasformare una vendita annuale in una festività semi-ufficiale. Amazon Prime Day è diventato una celebrazione dello shopping che dura 36 ore, con i clienti incollati a telefoni e computer nella speranza di concludere un affare, ma non può ancora competere con la quella specie di fiera internazionale della vendita al dettaglio che è il Black Friday .

Detto questo, il marchio di Jeff Bezos è uno dei più grandi nomi, durante la frenesia degli acquisti di novembre: le offerte del Black Friday di Amazon stanno già arrivando prima di quanto molti si immaginassero.

Amazon Prime Day ha avuto inizio nel 2015, offrendo ai clienti un motivo per aprire i loro portafogli a metà anno e spingerli a provare Amazon Prime.

Tuttavia, non è necessario sottoscrivere Amazon Prime per approfittare degli affari del Black Friday e della consegna gratuita, infatti le offerte sono disponibili per tutti gli utenti registrati su Amazon.

Offerte per tutti

Un'altra differenza chiave tra il Black Friday e l'Amazon Prime Day è il numero di rivenditori che vi partecipano.

Altri rivenditori hanno seguito le orme del Prime Day (come Ebay con il suo Optimus Day) e alcuni altri promettono di abbinare sconti speciali durante tutto l'anno, ma il Prime Day è ancora praticamente un affare solo per Amazon.

Il Prime Day è anche geograficamente più limitato. Il Black Friday inizia negli Stati Uniti, con i negozi che hanno ridotto i prezzi per attirare i clienti il ​​giorno dopo il “Giorno del Ringraziamento” (Thanksgiving day, che tipicamente cade di giovedì dal 22 al 28 novembre), e la sua popolarità ha visto i rivenditori di tutto il mondo seguire l'esempio.

Al contrario, il Prime Day è un affare un po' più localizzato. Questo è stato il primo anno in cui Amazon ha offerto sconti speciali agli abbonati in Australia, Singapore, Paesi Bassi e Lussemburgo, ma non ha ancora raggiunto la portata mondiale del Black Friday.

È interessante notare, tuttavia, che il Black Friday è noto come White Friday negli Emirati Arabi Uniti, un nome preso dal sito souq.com di proprietà di Amazon.

Perchè aspettare?

In ballo c’è anche il discorso della durata. Amazon sta estendendo la definizione di "giorno" al limite, con un Prime Day della durata di 36 ore. Tuttavia il Black Friday è ancora più anomalo, con una durata che va dalla mezzanotte del venerdì alle 23:59 del lunedì successivo. Alcuni rivenditori allungano ulteriormente l'occasione, offrendo sconti per un'intera settimana o più a lungo, permettendo di concludere gli affari senza dovere entrare in una frenesia da shopping compulsivo.

Amazon stessa sta entrando nel Black Friday particolarmente presto e ci ha dato un’anteprima su alcune delle migliori offerte sulla sua stessa tecnologia che possiamo aspettarci di vedere in vista del Black Friday.



Gli altoparlanti Echo, i tablet Kindle Fire e le smart plug Echo saranno inoltre tutti scontati per tutto il mese di novembre.